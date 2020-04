"Il tempo che passo con Archie è prezioso"

Anche la vita dei Duchi di Sussex è in pausa per via del coronavirus. Il Principe Harry che ora vive a Los Angeles insieme a sua moglie Meghan, si trova costretto a dover rimandare a data da destinarsi tutti gli impegni prefissati e tanto desiderati. Una situazione che ha messo a dura prova la tempra dell’ex duca, almeno come si legge dalle indiscrezioni trapelate in rete. Nel suo futuro, appena le misure di sicurezza si allenteranno, si intravedono convegni, simposi e altri eventi tutti indirizzati ad attività benefiche e umanitaria. Il coronavirus può anche avere messo a dura proba i rapporti ma ciò che unisce non può essere diviso dalla forza del web. Infatti, di recente, il Principe Harry attraverso una videoconferenza per l’associazione "WellChild", ha rivelato alcuni dettegli sulla sua vita da padre durante la quarantena.

L’associazione che ha chiesto un intervento del Principe si occupa da vicino, e da molto tempo, della salvaguardia dei più piccoli soprattutto dei bambini malati e affetti da diversi disturbi. Harry ha sempre sostenuto fondazioni del genere e, anche in tempi di pandemia, è stato ben felice di regalare a distanza il suo supporto. Dal suo appartamento che condivide con Meghan e Baby Sussex, il principe è apparso in video molto rilassato e a suo agio, diversamente da quanto è stato rivelato nelle ultime settimane dopo che diversi tabloid hanno descritto un principe stanco, spossato e triste. A quanto pare il calore familiare è stata la cura di cui aveva bisogno.

"Questa quarantena mi sta regalando molto, nonostante tutto. Ho la possibilità di trascorrere più tempo insieme a mio figlio. E tutto il tempo guadagnato è prezioso – afferma -. Mi sento quasi in colpa nel passare quasi tutta la giornata a giocare con lui. Sono attimi però che vanno vissuti perché negli ultimi tempi sono successe molto cose. Anche positive". Vestito in modo casual, con indosso solo una polo azzurra e con i capelli vagamente arruffati, il Principe Harry ha rivelato di sentirsi fortunato nel vivere vicino alle persone che ama, e apprezza molto l’impegno della fondazione che combatte per i più deboli anche e nonostante l’emergenza sanitaria. Ciò che preme sottolineare è il fatto che il Principe pare essere più al suo agio ora che è Los Angeles, e il video parla chiaro. Baby Sussex, forse, è l’infusione di cui aveva bisogno.