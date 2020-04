Il Principe Harry racconta la sua vita negli Stati Uniti

Il Principe Harry dà ai sudditi britannici un assaggio della sua vita californiana.

Come riporta il Mirror, nella giornata di ieri il duca di Sussex ha effettuato una videochiamata a due famiglie britanniche con figli disabili o immunodepressi, che rappresentano dei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabili durante l’epidemia da coronavirus.

Harry ha raccontato di stare trascorrendo molto tempo in casa con il piccolo Archie Harrison - e alcuni dettagli della casa di Los Angeles sono stati visibili nel corso della videochiamata. Il lockdown è però visto da tutti - Harry compreso - come qualcosa di negativo. " Si stanno verificando contemporaneamente molti aspetti positivi come l'essere in grado di trascorrere molto tempo - moltissimo tempo - con la propria famiglia. Tanto che quasi pensi: "Mi devo sentire in colpa per aver a disposizione così tanto tempo?". Bisogna celebrare questi momenti, dove puoi rimanere a rotolarti sul pavimento come se fossi in preda a una crisi isterica. Perché, dopo una mezz'ora - oppure un giorno - ci sarà qualcosa di cui ti dovrai inevitabilmente occupare ".

Le famiglie con cui Harry ha parlato in videochiamata sono supportate da WellChild, di cui il duca è patrono dal 2007: si tratta di un’associazione benefica che aiuta i bambini gravemente malati e le loro famiglie. Il Principe ha espresso pieno rispetto per i bambini con problemi di salute e i loro cari, perché il momento per loro è particolarmente difficile. Harry ha anche invitato tutti a comprendere quale sia la posizione di queste persone durante l’epidemia, governo britannico compreso.

Molti bambini disabili richiedono infatti delle cure mediche complesse e spesso un sostegno costante, ma il lockdown ha scaricato quasi tutta la pressione di queste necessità sui loro genitori. A questo si aggiunge naturalmente la paura che i piccoli possano contrarre il coronavirus, con esiti potenzialmente letali.

Da poche settimane Harry vive in California con la moglie Meghan Markle e il loro figlio Archie, che nelle prossime settimane compirà un anno. Si dice che stiano per prendere casa a Malibu, nella stessa zona di Los Angeles in cui avrebbe dovuto trasferirsi Lady Diana, se non fosse morta in un tragico incidente stradale nell’estate del 1997.

I Sussex, come tutti gli altri in California, sono in auto-isolamento domestico e pare ne stiano approfittando per trovare nuove iniziative benefiche da sostenere in futuro.

