Un'altra Pasqua in zona rossa: tutti i film da vedere

Con l'Italia che entra di nuovo in zona rossa, una delle poche cose concesse durante le feste è cercare di rilassarsi davanti alla tv con i film di Pasqua. Come è avvenuto durante le vacanze di Natale, anche per Pasqua le maggiori emittenti televisive hanno creato un palinsesto ad hoc che si sposa con la festività in corso.

I film di Pasqua e Pasquetta in tv

Gesù di Nazareth

L'appuntamento con i film di Pasqua in tv inizia domenica 4 aprile alle 12.20 sul canale Tv2000 con la messa in onda della quarta e ultima parte del film Gesù di Nazareth. Si tratta di una miniserie in quattro episodi realizzata da Franco Zeffirelli. Uscito nel 1977, Gesù di Nazareth prende il via dal momento in cui a Maria viene data notizia dell'Immacolata Concezione. Nel corso degli episodi la serie - che fu coprodotta con la Gran Bretagna - segue la vita di Gesù dall'infanzia alla prematura morte sulla croce, fino alla miracolosa resurrezione che segna i festeggiamenti di Pasqua.

L'importanza di Gesù di Nazareth non viene solo dal suo essere un film cardine nella produzione di soggetti a stampo religioso, ma soprattutto dall'aver avuto una funzione da spartiacque tra lo stile dello sceneggiato degli anni '60 e i kolossal cinematografici.

Zeus - Una Pasqua da Cani

Alle 14.15, su La 5, arriva invece una pellicola destinata a tutta la famiglia: Zeus- Una Pasqua da cani. Uscito nel 2014, il film racconta delle disavventure della famiglia Bannister, che ha preso l'importante decisione di partire per una crociera e di lasciare il loro cane Zeus alle cure di un centro apposito.

Tuttavia, il cane si troverà al centro di un piano volto a distruggere questo rifugio per animali. E sarà proprio compito di Zeus quello di fronteggiare il pericolo e salvare, in questo modo, la Pasqua. Tanto per i toni utilizzati quanto per le scelte di trama molto semplici e lineari, Zeus - Una Pasqua da cani è il film adatto da vedere in compagnia dei più piccoli. Al contrario, potrebbe un po' annoiare gli spettatori più grandi. Inoltre il film fa parte di una sorta di antologia cinematografica: il cane Zeus, infatti, è il protagonista anche di una pellicola natalizia, dal titolo Un bianco Natale per Zeus.

Risorto

Alle 21.25 su Rai 1 verrà trasmesso Risorto, il film di Kevin Reynolds che vede come protagonisti Joseph Fiennes e Tom Felton, quest'ultimo diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. La trama del film prende avvio dopo la crocefissione e la successiva morte di Gesù di Nazareth.

Il tribuno militare Clavio e il suo giovane aiutante Lucio ricevono l'ordine da Ponzio Pilato di assicurarsi che i seguaci di Gesù non facciano irruzione per rubare il corpo del Messia. Tuttavia è proprio quello che accade: il corpo di Gesù sparisce e Clavio comincia la sua ricerca, per evitare che si sparpaglino commenti sulla resurrezione di Gesù ed evitare, così, una rivolta a Gesuralemme. Nelle intenzioni del regista questo film rappresenta un sequel non ufficiale de La Passione di Cristo, il famoso e discusso film di Mel Gibson.

Tommaso

Andrà in onda invece nel giorno di Pasquetta, alle 09.47 su Rete 4, Tommaso, film pensato e realizzato per la tv e uscito nel 2001. La trama del film ruota intorno alla figura di Tommaso (interpretato da Ricky Tognazzi), un apostolo di Gesù che non riesce a darsi pace per la morte del suo maestro. Desideroso di poterlo seppellire in Galilea, Tommaso fa di tutto per ottenere i permessi richiesti. Ma mentre è bloccato dalla burocrazia, il corpo del Messia scompare dal sepolcro.

Nel cast del film compaiono anche Pierfrancesco Favino nei panni di Simone, Maria Grazia Cucinotta in quelli di Maria Maddalena e Francesco Pannofino nelle vesti di Pietro.

Ben Hur

Sempre il giorno di Pasquetta andrà in onda uno dei kolossal più famosi nella storia del cinema: Ben Hur. Diretto dal regista William Wyler nel 1959, Ben Hur andrà in onda su Rai 2 alle 21.20. La storia è quello del principe ebreo Giuda Ben-Hur (interpretato dal Charlton Eston di 1975: occhi bianchi sul pianeta Terra) che viene reso schiavo da un suo vecchio amico che lo tradisce e lo incolpa di un crimine che l'uomo non ha commesso.

Durante il suo viaggio verso la schiavitù Ben Hur ottiene da bere dal Messia: sarà il primo atto di gentilezza che porterà poi BenHur a trovare un modo per liberarsi della sua schiavitù, diventando il figlio adottivo di un console romano. Il suo nuovo ruolo gli permetterà di scoprire l'esistenza della grande corsa delle quadriglie a Gerusalemme, dove l'uomo avrà la possibilità di vendicarsi del vecchio amico che lo avevo tradito.

Ben Hur è il film che viene sempre indicato come esempio di film kolossal: tanto per le riprese quanto per lo sforzo creativo. Per molto tempo fu detentore del record di premi Oscar ricevuto da un solo film - ben 11 - poi raggiunto anche da Il Signore degli Anelli e Avatar. Inoltre Ben Hur, come racconta il sito dell'Internet Movie Data Base è uno dei pochi film ad aver ottenuto il "visto" del Vaticano, che lo riconosce come opera religiosa.

Alcuni film di Pasqua e Pasquetta da vedere sulle piattaforme streaming

A differenza del palinsesto televisivo, le piattaforme streaming come Netflix e Amazon Prime rendono disponibili i propri film senza distinzione di orario. Questo fa sì che le pellicole siano disponibili ad ogni ora e in qualsiasi giorno.

I consigli su Netflix

Le 5 leggende

Film adatto tanto alle festività natalizie quanto a quelle pasquali, Le 5 leggende è un film d'animazione della Dreamworks che racconta di un manipolo di eroi che combatte contro l'avanzata dell'Uomo Nero che vuol spegnere per sempre l'innocenza e la fede dei bambini.

Di questo gruppo di eroi non fa parte solo Babbo Natale, ma anche il coniglietto di Pasqua, che nella versione originale del film è doppiato dall'attore Hugh Jackman. Durante una scena del film lo spettatore viene portato direttamente dentro il mondo della Pasqua, con il cioccolato e le uova colorate. Le 5 leggende è disponibile su Netflix.

Brian di Nazareth

Sempre su Netflix è disponibile il film Brian di Nazareth, pellicola del 1979 che rappresenta un vero e proprio cult, soprattutto per quanto riguarda la produzione del gruppo comico britannico dei Monty Python.

La trama ruota intorno a Brian, un bambino nato a pochi metri di distanza da Gesù Cristo: all'inizio Brian viene scambiato dai Magi per il Messia che attendevano, e perciò fanno dono a lui dei beni preziosi che avevano portato con sé. Quando però l'errore viene alla luce Brian è costretto a riportare tutti i doni: questo farà nascere in lui un desiderio di rivalsa sociale che lo porterà ad affrontare molte, comiche, avventure.

Un classico film di Pasqua da vedere su Amazon Prime Video

Il Principe d'Egitto

Su Amazon Prime Video è possibile vedere il film d'animazione Il principe d'Egitto che racconta la storia di Mosé: dall'abbandono quando era un neonato, all'adolescenza come figlio del faraone fino alla decisione di condurre il suo popolo lontano dall'Egitto. Si tratta dunque di una sorta di rivisitazione de I 10 comandamenti e conduce il pubblico - sia quello più giovane che quello più adulto - alla scoperta della storia del partriarca biblico diventato famoso per essere riuscito ad aprire le acque e a condurre in salvo il suo popolo. Un piccolo gioiello del cinema d'animazione che non può mancare nella lista dei film di Pasqua.

