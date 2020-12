Tutti i film di Natale da vedere oggi

Tra le tradizioni natalizie più longeve d'Italia c'è senza dubbio quella di passare il 25 dicembre nel buio di una sala cinematografica a vedere film di Natale. Una tradizione che, tuttavia, quest'anno ha subito un arresto a causa della pandemia ancora in corso che ha portato il governo italiano a chiudere cinema e teatri.

Tuttavia le reti in chiaro, la pay tv così come le molte piattaforme streaming si sono messe d'impegno per offrire ai telespettatori titoli validi per passare la giornata di Natale che, quest'anno più che mai, rischia di far soffrire di solitudine coloro che, a causa delle nuove restrizioni, rischiano di dover stare lontani dai propri cari.

L'offerta di film natalizi è davvero molto ampia e permette di spaziare per genere, dalla commedia più apertamente romantica a quelle più briose.

I film di Natale in tv



Elf, 00.00, Italia 1

Tra i classici del periodo natalizio, Elf racconta la storia di un uomo (Will Ferrell) che dopo essere stato cresciuto da uno degli elfi di Babbo Natale, decide di affrontare un viaggio a New York per conoscere la sua vera famiglia e scoprire come il Natale venga vissuto tra i grattacieli della Grande Mela.

Una famiglia perfetta, 14.06, Canale 34

Ambientato tra le strade di Todi, Una Famiglia Perfetta racconta la storia di un uomo (Sergio Castellitto) che decide di "affittare" una compagnia di attori affinché fingano di essere la sua famiglia e riempire con le loro voci una casa altrimenti vuota. Ma le cose, ben presto, prendono una piega inaspettata.

Edward Mani di Forbice, 15.42, Rai 4

Uno dei capolavori del regista Tim Burton, Edward Mani di Forbice racconta la storia di una creatura senza mani (Johnny Depp) che abbandona il suo castello in cime alla collina e cerca di trovare il proprio posto in un quartiere borghese di una cittadina californiana. La sua purezza e il suo desiderio d'amore lo spingeranno ad avvicinarsi alla bella Kim (Winona Ryder).

Polar Express, 19.30, Italia 1

Con l'intenzione di svelare la bugia che pensa si nasconda dietro la reale esistenza di Babbo Natale, un bambino si lascia andare ad una straordinaria avventura quando sale a bordo del Polar Express che ha come destinazione proprio la casa di Santa Claus.

Senti Chi Parla, 21.10, Paramount Network

Altro classico tra i film di Natale, Senti Chi Parla racconta la storia di una madre single che dopo essere stata lasciata dal padre di suo figlio, subisce il fascino di un tassista (John Travolta). Il tutto raccontato dalla voce "interiore" del neonato, che nella versione italiana ha la voce di Paolo Villaggio.

Piccole Donne, 21.20, Tv2000

Tratto dal romanzo omonimo di Louisa May Alcott, questa versione del 1949 è una delle prime trasposizioni della storia delle quattro sorelle March che, all'epoca della guerra di secessione statunitense, devono crescere in un mondo che è in continuo mutamento. In questa versione è possibile ammirare Elizabeth Taylor nei panni di Amy March.

Natale da Chef, 21.45, Canale 5

Gualtiero (Massimo Boldi) è un grande chef. O almeno questo è ciò di cui si è convinto. Nonostante la sua passione per l'arte culinaria, infatti, Gualtiero riesce a creare solo pietanze che sono pressoché immangiabili. Tuttavia l'uomo può finalmente avere l'occasione di dimostrare il suo valore quando la sua "arte" viene richiesta per un importante ricevimento di Natale.

Un amico molto speciale, 00.10, Italia 1

Ambientato a Parigi, Un Amico Molto Speciale è la storia tenera di un bambino che, dopo aver perso il padre, scambia un ladro di appartamenti (Tahar Rahim) per Babbo Natale. Nella speranza di poter ottenere un giro sulla slitta magica, il bambino comincia a seguire il suo personale Pére Noel sui tetti di Parigi, rendendosi complice dei furti nelle case. Storia di crescita e amicizia, Un Amico Molto Speciale è un film toccante e divertente, arricchito anche da una bellissima colonna sonora.

I film di Natale da vedere su Sky



Last Christmas, 17.20, Sky Cinema 1

Uscito al cinema nel 2019, Last Christmas racconta la storia di una ragazza (l'Emilia Clarke de Il Trono di Spade) che dopo alcuni problemi di salute si appresta a vivere un Natale molto speciale, a causa di un ragazzo che è entrato misteriosamente nella sua vita. La particolarità del film è quella di essere nato sulle note della famosa hit di George Michael che da il titolo al film.



Love Actually, 21.15, Sky Cinema Collection

Tra i film di Natale più amati di sempre, Love Actually offre allo spettatore un mosaico di storie e personaggi che si snodano nel periodo natalizio, a Londra. Nel cast, tra gli altri, ci sono Hugh Grant nei panni del primo ministro inglese e Emma Thompson in quelli di sua sorella.

Tutti per 1 - 1 per tutti, 21.15, Sky Uno

Vero e proprio evento per Sky, in onda su più di un canale contemporaneamente, Tutti per 1 - 1 Per Tutti vede il ritorno dei moschettieri e, soprattutto, di Pierfrancesco Favino nei panni di un D'Artagnan assolutamente irresistibile. Con lui ci saranno anche Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nei panni di Portos e Aramis. I tre dovranno affrontare un'altra importante missione segreta per volere della regina Anna d'Austria (Margherita Buy).





I film di Natale su Netflix

Hook - Capitan Uncino

Cosa accadrebbe se Peter Pan lasciasse l'Isola che non c'è e si trasferisse negli Stati Uniti? Probabilmente diventerebbe un uomo d'affari che non ha tempo per la sua famiglia, né ricordi della sua vita passata. È quello che è successo a Peter Bunny (Robin Williams), che non ha nessuna idea di aver ispirato una delle favole più famose di sempre. Tuttavia, quando un viaggio lo riporta a Londra dalla vecchia nonna Wendy (la Maggie Smith di Harry Potter), Peter non può immaginare che Capitan Uncino (Dustin Hoffman) vuole ancora la sua vendetta e per ottenerla non si farà scrupoli a rapire i bambini di Peter che dovrà trovare un modo per ritrovare se stesso, anche grazie all'aiuto di Campanellino (Julia Roberts)

Le Cinque Leggende

Film d'animazione che sembra quasi strizzare l'occhio all'universo Marvel, Le Cinque Leggende racconta la storia di cinque guardiani - tra cui Babbo Natale e il Coniglietto di Pasqua - che si coalizzeranno per cercare di combattere l'avanzata di Pitch, l'uomo nero, che vuole spegnere la felicità dal cuore di ogni bambino.



L'amore non va in vacanza

Iris (Kate Winslet) ha appena saputo che l'uomo di cui è innamorata da tre anni si sta per sposare con un'altra. Per questo accetta di lasciare il Surrey e partire alla volta di Los Angeles, scambiandosi la casa con Amanda (Cameron Diaz). Quest'ultima è stata appena lasciata dal suo fidanzato e intende passare le vacanze di Natale nel Surrey, lontano da ogni uomo. Ma quando Graham (Jude Law), il fratello di Iris, bussa alla sua porta, le cose sono destinate a cambiare.



Holidate

Holidate è una commedia brillante appena arrivata su Netflix che racconta di come due persone, stanche di passare le feste da sole, sottoposte alle domande della famiglia, decidono di diventare Festa-Amici. L'uno sarà l'accompagnatore dell'altra per ogni singola festa comandata, senza alcun impegno. Ma i due, ben presto, si renderanno conto di cominciare a provare qualcosa l'uno per l'altra.

Klaus - I Segreti del Natale

Film d'animazione originale Netflix, Klaus - I Segreti del Natale punta a raccontare una versione che spieghi le origini della leggenda di Babbo Natale. La storia parte quando Jesper, viziato e nullafacente, viene cacciato dall'accademia dei postini e spedito in una regione fredda e isolata, dove gli abitanti si odiano e si fanno la guerra. Per poter tornare a casa Jesper dovrà spedire 6mila lettere in un anno: non passerà molto prima che l'uomo userà il desiderio di bambini di avere dei giocattoli realizzati dalla mano di Klaus, un eremita del villaggio.

Il Grinch

Un altro classico imprescindibile del periodo di Natale è Il Grinch, il film in cui Jim Carrey si nasconde sotto il trucco del personaggio dalla pelle verde che odia il Natale ed è costretto a vivere in un villaggio dove, al contrario, le festività natalizie sono un vero e proprio evento. Riuscirà il Grinch a distruggere e rubare il Natale, o sarà lui, alla fine, a capitolare?



I film di Natale su Amazon Prime Video

10 Giorni con Babbo Natale

Nato come costola del film 10 Giorni senza Mamma e arrivato direttamente su Amazon Prime senza passare per la sala cinematografica, la pellicola racconta le avventure della famiglia alle prese con un viaggio indimenticabile alle prese con un uomo che afferma di essere Babbo Natale.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale

La trama di questo film con il Dan Stevens di Downton Abbey ruota intorno alla figura di Charles Dickens e di come egli sia arrivato alla creazione di quello che è il classico per eccellenza del periodo natalizio: il Canto di Natale.



The Family Man

Un altro classico film di Natale da vedere durante il periodo natalizio è The Family Man che vede Nicholas Cage nei panni di un uomo d'affari che sembra non avere il tempo né la volontà per concentrarsi sulla famiglia e l'amore. Questo finché la sua vita non verrà in qualche modo messa in disordine da una sorta di "incantesimo" che gli permetterà di vedere come sarebbe stata la sua vita se avesse scelto l'amore al posto della carriera.

Il Piccolo Lord

Tratto dall'omonimo romanzo di Frances Hodgons Burnett, Il Piccolo Lord racconta la storia di un ragazzino di una bassa classe sociale che, di punto in bianco, scopre di essere l'erede del nonno che non ha mai conosciuto. Per questo, insieme alla madre, parte alla volta dell'Inghilterra dove il suo buon cuore non solo lo farà amare dal "popolo" ma aprirà anche una breccia nel cuore duro del nonno.

