La vera felicità secondo Kate Middleton è giocare con i figli

Le parole di Kate Middleton nel podcast “Happy Mum Happy Baby” sono state riportate dai giornali di mezzo mondo. Mai nella storia della royal family inglese una duchessa e futura regina consorte si era mai lasciata andare a così tante confidenze sulla sua vita. Che si tratti o meno di una strategia per allontanare il ricordo della Megxit e mostrare una royal family più coesa e forte che mai, la profondità e l’incisività del discorso di Kate è un dato di fatto che non può lasciare indifferenti.

La moglie del principe William ha toccato temi importanti e delicati come la gravidanza e la maternità. Due momenti carichi di enormi emozioni per ogni donna, che Kate Middleton ha rammentato senza nascondere nulla, nemmeno gli istanti più difficili. La duchessa ha rivelato perfino il disagio provato quando ha dovuto posare di fronte ai fotografi con i figli, poche ore dopo i parti, all’ingresso della Lindo Wing. Lei e William ancora frastornati dalle ore concitate appena trascorse, dovettero apparire in perfetta forma agli occhi del mondo.

Come riporta Vanity Fair la duchessa di Cambridge ha raccontato quanto sia imprescindibile un’infanzia serena per diventare degli adulti equilibrati e, a tal proposito, ha ricordato aneddoti molto teneri, legati a quando era una bambina che si divertiva a giocare con la nonna. Kate Middleton spera che i suoi figli conservino nella memoria proprio la semplicità e l’ingenuità dell’infanzia fatta di cose piccole e normali, poiché queste sarebbero la chiave di una vita felice. A tal proposito la duchessa ha spiegato che per lei la felicità è “quando sono con la mia famiglia all’aria aperta, in campagna e siamo tutti sporchi di terra”.

Inoltre ha rivelato: “Qualcuno mi ha chiesto l’altro giorno ‘cosa vorresti che i tuoi figli ricordassero della loro infanzia?’ E io ho pensato che fosse davvero una bella domanda, perché in realtà se ci pensi davvero, potrebbe essere ‘io che sono seduta in mezzo a loro a cercare di fare i compiti durante il fine settimana?” o ppure, ha aggiunto Kate Middleton “noi che siamo all’aria aperta e cerchiamo di accendere un fuoco, seduti in cerchio con le salsicce, ma non funziona perché è tutto troppo bagnato”.

La duchessa di Cambridge vorrebbe che i suoi figli non dimenticassero mai “quei momenti con me come madre, ma anche la famiglia che va in spiaggia, bagnandoci completamente, riempiendo gli stivali d’acqua”. Del resto anche Kate ha vissuto un’infanzia spensierata e ne ha raccontato alcuni frammenti, dichiarando: “Ho avuto un’infanzia molto felice. È stato molto divertente e io molto fortunata, vengo da una famiglia molto forte” e ha precisato: “I miei genitori si sono dedicati moltissimo a me e ai miei fratelli. Ora che sono genitore, capisco tutto quello che hanno sacrificato per noi. I nostri genitori non si sono mai persi nemmeno una nostra partita. Erano quelli che urlavano in prima fila e abbiamo sempre trascorso le vacanze in famiglia insieme”.