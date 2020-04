Volano stracci fra Adara Molinero e Violeta Mangrinan: "Me..a", "Str...a"

Lite social tra le spagnole Adara Molinero e Violeta Mangrinan: tra le due sono volate parole grosse in seguito ad un messaggio che la ex di Gianmarco Onestini ha inviato a Fabio Colloricchio, fidanzato della Mangrinan, per offendere quest'ultima.

Le due, note in Spagna per aver partecipato ad alcuni reality show, sono diventate conosciute in Italia per le loro relazioni sentimentali: Adara ha vissuto una storia travagliata – oggi pare conclusa - con il fratello di Luca Onestini, e Violeta è la fidanzata dell’ex tronista Fabio Colloricchio. L’astio tra loro è iniziato quando la Molinero e Onestini avevano deciso di lasciarsi con tanto di dichiarazioni e liti pubbliche. In quel caso, Adara si scagliò duramente anche contro la Mangrinan minacciando querele, ma quest’ultima chiarì di non essere a conoscenza dei motivi per i quali la “collega” fosse tanto adirata con lei.

La furia di Adara, però, non si è fermata alle sole minacce, ma è andata avanti e si è materializzata con un messaggio pieno di insulti e offese destinato a Violeta. “ Dalle questo messaggio alla pazza della tua fidanzata – ha sbottato la Molinero, che ha chiesto a Fabio Colloricchio di fare da tramite con la fidanzata - . Sei l’unica che ha problemi psicologici visto che sai cosa fai con il cibo. Tu e la tua ossessione per l’essere magra. Finiscila di trasformare la faccia in un autentico mostro [...]un giorno di questi le labbra ti esploderanno come fossero salsicce. Sei così insicura che hai bisogno di ritoccarti continuamente [...] Vaff.... e non rivolgerti più a me ”.

Ma l’ira di Adara non si è placata e la ex di Onestini ha continuato ad inveire contro Violeta: “ Se stai cercando un po’ di televisione parlando di me come una zecca, cercatene un’altra. Sei una mer.. ad avermi bloccata su Instagram ”.