Volano stracci tra Adara e Gianmarco Onestini: "Cattivo", "Vuoi solo fare soldi"

La storia tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero è ufficialmente finita e, tramite delle Instagram story, lui ne ha dato comunicazione ufficiale spiegando di aver deciso di tornare in Italia per aver scoperto delle chat compromettenti tra la fidanzata e un altro uomo.

Nello stesso giorno in cui Gianmarco decideva di abbandonare Adara e la Spagna, i due rilasciavano un’intervista per una emittente iberica in cui continuavano a litigare, lanciandosi accuse reciproche. Se lei riteneva che la scelta di Onestini di tornare dalla famiglia nascondesse un’altra motivazione di cui non era a conoscenza, lui ribadiva a gran voce che le chat con un ex concorrente del Grande Fratello Vip fossero imperdonabili.

Tra i due, quindi, non c’è stata possibilità di riavvicinamento e la Molinero ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in una intervista per il settimanale Lecturas, ma le sue parole hanno scatenato ancora una volta la furia di Gianmarco. “ Sono devastata, disperata, non me lo merito – ha detto lei -. Ho pianto molto, sono molto delusa da lui: mi ci vorrà del tempo per assimilarlo ”. “ Gianmarco è cattivo, ha mentito a tutti! ”, ha concluso lei scatenando la replica stizzita del giovane bolognese.

“ Quando sono venuti fuori tutti i suoi inganni, quello che io ho fatto è stato raccontarvelo e rendervene partecipi con dolore – ha esordito lui sui social - . Lei, a differenza mia, l’unica cosa che ha fatto, la sua unica preoccupazione, è stata chiamare una rivista e vendere una esclusiva. Venderla per fare soldi ”. Onestini, dunque, ha accusato la ex fidanzata di aver voluto rendere pubblica la sua situazione sentimentale per mero business, ma le dure accuse di Gianmarco non sono finite qui.

“ Un giorno dice una cosa e il giorno dopo dice completamente il contrario – ha continuato lui - . Questa intervista è piena di cattiveria e di bugie. Denota semplicemente che persona sei! Una persona che una volta che è stata beccata l’unica cosa che sa fare è insultare, offendere e inventarsi tutto ”.

Tra i due, quindi, è guerra aperta e Gianmarco non ha alcuna intenzione di rimanere in silenzio davanti alle accuse di Adara. La saga tra loro, quindi, è destinata a proseguire nonostante Onestini abbia deciso di lasciare per sempre la Spagna e tornare a riabbracciare la sua famiglia in Italia.