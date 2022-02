"Vorrei dell'acqua", "Io mi farei uno spritz": la Venier spiazza in diretta

Andare in onda in diretta riserva sempre delle sorprese soprattutto a Domenica In. E l'ospitata di Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, nel salotto televisivo di Rai Uno ha regalato l'ennesima gag ironica a cui i telespettatori si sono ormai abituati.

La cantante veneziana, 74 anni il prossimo 9 aprile, è stata protagonista dell'ultima puntata di Domenica In e ha raccontato alcuni aneddoti legati al passato e alla sua carriera. Patty Pravo stava ricordando l'episodio che ha radicalmente cambiato la sua vita. Il viaggio Londra - Roma in auto per raggiungere il Piper - il noto locale romano - dove conobbe il suo futuro manager Crocetta e che segnò l'inizio della sua carriera artistica. Una "favola" l'ha definita la Venier prima di lanciare il filmato a lei dedicato. Prima della messa in onda del servizio, però, la Pravo ha chiesto di poter avere un bicchiere d'acqua per dissetarsi.

" Sì, anch'io ", ha replicato Mara Venier in dialetto veneziano, mentre in studio faceva il suo ingresso un altro ospite, il registra Pino Strabioli, anche lui molto legato alla cantante. La conduttrice ha preso la sua bottiglietta d'acqua e Patty Bravo ha scherzato: " Dopo il vino". La Venier si è subito stoppata e con fare stranamente serio ha replicato : "No, il vino non si può bere in Rai. Non lo danno ".

A quel punto l'ospite, complice anche lo scambio di battute con Strabioli, ha scherzato: "No a quest'ora il vino no, dai ". E Mara Venier non si è si lasciata sfuggire l'occasione di mettere in scena un intermezzo divertente: " Beh, io uno spritzino pure a quest'ora sinceramente me lo farei" . L'affermazione della Venier ha scatenato il pubblico in studio tra applausi e risate. Una gag non nuova negli studi televisivi di Domenica In, dove la conduttrice gioca spesso sul filo dell'ironia. " Non ho detto niente....è tutto live ", ha concluso la padrona di casa prima di mandare in onda il servizio dedicato a Patty Pravo. Il bello della diretta, direbbe qualcuno.