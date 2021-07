Wanda Nara follie a Capri: ​"Ha speso 2mila euro a notte"

Vacanze italiane per Wanda Nara e le figlie Isabela e Francesca. La prorompente argentina è sbarcata in costiera Amalfitana negli scorsi giorni e si è concessa una pausa di lusso a Capri. " Già sento la nostalgia" , ha scritto nelle scorse ore la moglie di Mauro Icardi rientrata a Milano per motivi di lavoro. Ma la mancanza della Nara sembrano averla sentita anche nell’isola di Capri, dove la famiglia - in versione ridotta, senza il marito e i figli avuti dall’ex Maxi Lopez - si è concessa shopping, escursioni in barche e ristoranti di lusso, oltre a un soggiorno da mille e una notte in uno degli alberghi più esclusivi e costosi dell’isola.

A lanciare l’indiscrezione sulle spese folli fatte da Wanda Nara a Capri è stato il portale Dagospia che, sul suo sito, ha svelato: " La signora Icardi sta alloggiando al Quisisana spendendo la modica cifra di 2mila euro a notte ”.

L’esclusivo hotel si trova proprio nel cuore di Capri, a due passi dalla famosa Piazzetta, ed è uno dei più amati dai personaggi famosi. Wanda Nara non ha badato a spese per la sua fuga a Capri e le duemila euro a notte per il soggiorno la dicono lunga sullo stile di vita dell’argentina. Una vacanza di lusso documentata da decine di foto e video che l'argentina ha condiviso con i suoi follower attraverso la sua pagina Instagram.

Wanda Nara e le figlie non si sono fatte mancare neppure un tour enogastronomico tra i ristoranti più rinomati dell'isola. Da Il Riccio a Gennaro Amitrano e da Paolino, la moglie di Mauro Icardi ha fatto tappa nei migliori locali di Capri per gustare i piatti tipici della costiera Amalfitana. Il tutto senza il marito Mauro Icardi rimasto a Parigi per gli impegni con la sua squadra, il Psg. E pensare che la Nara aveva svelato, negli scorsi mesi, di aver rinunciato alle vacanze per l'estate 2021 per volontà del marito. A quanto pare, però, la prorompente argentina ha rivalutato i piani familiari, concedendosi una fuga con le sue figlie in Italia. Dopo Capri Wanda Nara è passata da Napoli e poi diretta a Firenze per impegni di lavoro, ma potrebbe non essere l'ultima vacanza fugace che l'argentina si concede nel nostro paese.