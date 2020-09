''Si fa fotografare il c... dal figlio": Wanda Nara massacrata

Chi l'avrebbe mai detto che l'artefice delle foto da urlo che Wanda Nara pubblica sui social network è uno dei suoi figli? E invece eccolo uno dei piccoli - che Wanda ha avuto da Maxi Lopez - immortalare la mamma in una posa sexy che sul web è già diventata oggetto discussione e perché no ironia. Il retroscena dello scatto social è stato svelato dal quotidiano inglese The Sun, che sul suo sito ha pubblicato un servizio dedicato alla sexy showgirl argentina mentre si trovava in barca a largo delle Baleari con la famiglia.

I paparazzi hanno immortalato Wanda Nara mentre si fa fotografare il formoso lato b da uno dei suoi tre figli mentre Mauro Icardi si diverte in mare con la moto d'acqua. Le foto risalgono a qualche settimana fa ancor prima che il calciatore del Psg scoprisse di essere positivo al Covid-19. La famiglia era volata a Ibiza per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro a Parigi. Giusto il tempo di fare qualche scatto sexy da condividere con i follower sul suo profilo Instagram, seguito ormai da quasi sette milioni di fan.

Ma in tempo di crisi e soprattutto di coronavirus farsi seguire da un fotografo professionista è diventato sempre più difficile e così a immortalare le generose grazie della Nara ci ha pensato uno dei figli della bella argentina. Le immagini pubblicate dal The Sun mostrano la 33enne in bikini nero che finge di salire le scale mentre il piccolo cerca di ottenere lo scatto perfetto del suo lato b. Schiena inarcata, sguardo sexy e il post è presto fatto e condiviso.

Ma una volta svelato il piccolo segreto il popolo del web si è letteralmente infiammato e tra meme e commenti ironici ha messo nel mirino Wanda Nara: " L'unica cosa che mi fa davvero gridare allo scandalo è scoprire che pure il figlio di Wanda Nara faccia foto migliori di qualunque mio partner", "Wanda Nara che si fa fotografare il culo dal figlio mi fa più senso dell'ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello", "Non capite quello fa' parte dei compiti per le vacanze", "Un bimbo di 10 anni che fotografa il sedere della mamma non è il miglior esempio di smart working ".