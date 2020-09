Da Zero all'Incontrada ecco le novità

Mediaset ha svelato, con uno spot in onda ieri sera, la sua programmazione per l'autunno 2020, con molte novità. Partiamo da Canale 5. Un artista unico: con 45 milioni di dischi venduti e oltre 500 canzoni, Renato Zero quest'autunno festeggerà il suo compleanno e la sua fenomenale carriera con un appuntamento esclusivo: martedì 29 settembre sulla rete ammiraglia Mediaset in prima serata. Sempre in prima serata Maria de Filippi riparte con i programmi più amati del sabato seraTu si que vales da sabato 12 settembre e a seguire C'e' posta per te (il talent più amata della tv , Amici andrà al via in primavera). Da mercoledì 16 settembre torna Temptation island: la nuova edizione del viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Da comenica 13 settembre riparte Live-non è la d'Urso: l'attualità, la politica e la cronaca rosa tra dibattiti e ospiti dalle opinioni forti. Padrona di casa ovviamente Barbara d'Urso. Dopo il successo dell'edizione invernale da lunedì 14 settembre torna il Grande Fratello Vip con due appuntamenti a settimana: il lunedì e venerdì. Da novembre la versione evoluta di una gara musicale unica nel suo genere - All together now-La musica è cambiata con l'allegria e la freschezza di Michelle Hunziker . Da domani poi Gerry Scotti parte con l'edizione «Gran sera» di Chi vuol essere milionario. Novità anche nell'ambito della fiction. Questo autunno parte Made in italy una fiction sull'incredibile esplosione della moda italiana negli Anni Settanta, con Greta Ferro e Margherita Buy. Ci sarà anche la seconda stagione de Il silenzio dell'acqua il thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti e I fratelli Caputo con Nino Frassica e Cesare Bocci. E nella prossima stagione 3 nuove storie con 3 volti amati: Sabrina Ferilli, Raoul Bova e una novità assoluta: Vanessa Incontrada arriva su Canale 5.

Per quanto riguarda Italia 1 una grande novità: Freedom, oltre il confine. Approda su Italia 1 il programma sulle meraviglie della natura, della scienza e della storia raccontate da Roberto Giacobbo: in arrivo nuove storie e nuove scoperte.

C'è anche un grande classico rivisitato: La pupa e il secchione (e viceversa) il programma cult della rete in una nuova versione condotta da Andrea Pucci. Altro cavallo da battaglia della rete: lunedì in seconda serata Piero Chiambretti darà il suo stile a Tiki Taka: lo spettacolo del campionato (e non solo) raccontato da un grande showman e grande tifoso. Retequattro continua la scommessa sull'informazione di qualità: sempre accesi ogni giorno appuntamenti consolidati come Lo sportello di Forum e alle 20.30 Stasera italia un punto fermo sull'attualità e la politica. In prima serata un pacchetto di talk molto amati: Quarta repubblica i Nicola Porro; Fuori dal coro di Mario Giordano; Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio; Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.