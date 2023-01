Ancelotti-Gattuso, che freddo nel deserto

Ancelotti batte Gattuso nella sfida delle polemiche, Real Madrid batte Valencia 5-4 dopo i rigori ed è in finale di Supercoppa di Spagna in attesa di Betis-Barcellona di oggi. I due allenatori italiani si sono dati una fredda stretta di mano prima del fischio d'inizio, senza quasi guardarsi in faccia con un «ciao» di Carletto a denti stretti. Meglio far parlare il campo, ma nei giorni precedenti hanno ammesso pubblicamente di non avere più ottimi rapporti. Vecchie ruggini di quando Carletto venne silurato dal Napoli nel dicembre 2019 e al suo posto arrivò, praticamente il giorno dopo, il suo ex giocatore al Milan. Qui la vulgata parla di un Gattuso che si dice si fosse già accordato col presidente del Napoli De Laurentiis anteriormente all'esonero di Ancelotti, lamentandosi in seguito per le scarse condizioni fisiche in cui aveva trovato la squadra. «Problemi personali di cui non voglio parlare», aveva glissato alla vigilia di questo Real-Valencia il tecnico dei blancos. «Lo stimo molto», la risposta di Gattuso.

E il campo, a Riad, ha detto appunto Real Madrid in una sfida tra due squadre non in grande salute, entrambe reduci da amare sconfitte in campionato. Quella dei blancos a Villarreal è costata anche la vetta della Liga in favore del Barcellona, mentre il Valencia zoppica un po' a metà classifica. Non al meglio e incapaci di prevalere tra tempi regolamentari e supplementari terminati 1-1. Vantaggio madridista nel primo tempo con Benzema su rigore. Dopo 21 secondi dall'inizio della ripresa se possibile Vazquez fa peggio, addormentandosi su cross da destra di Lato e lasciando spazio al brasiliano Lino per infilare Courtois al volo. Vazquez che poi si fa male come Militao, costringendo Ancelotti a cambi non previsti.

Al Valencia sta bene anche il pari, mentre il Real fatica a produrre qualcosa e quando ci riesce trova un portiere, Mamardashvili, in versione muro. Ai rigori infine decisivi gli errori di Comert, che completa la sua serata horror, e Gayà. Ancelotti a giocarsi la Supercoppa, Gattuso a casa dopo un'altra stretta di mano freddina.