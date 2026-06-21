Ancelotti rialza il Brasile grazie a Vinicius: stop alle fibrillazioni

La camomilla è servita. Dopo i tormenti e le fibrillazione per il pareggio contro il Marocco, che intanto ha battuto la Scozia, la torcida brasiliana è tornata a fare carnival, Carlo Ancelotti ha dormito, si fa per dire, la vittoria comoda su Haiti ha restituito equilibrio ad un ambiente che vive di eccessiva ed esasperata passione anche una rimessa dal fondo. Vinicius jr è stato il migliore in assoluto, ha realizzato un gol ha fornito passaggi per le altre reti e situazioni d'attacco, ha lavorato nei recuperi, ha assunto il ruolo di capo nell'attesa di Neymar che, secondo quando ha dichiarato Ancelotti, potrebbe essere a disposizione il prossimo 24 giugno per la prossima partita contro la Scozia all'Hard Rock di Miami.

Vinicius jr su tutti ma accanto a lui Matheus Cunha, impiegato come punta centrale, due gol e la capacità di sapersi muovere tra le linee anche a centrocampo. Chi, invece, continua ad incontrare difficoltà è Casemiro, compagno di squadra di Cunha al Manchester United. L'ex centrocampista del Real Madrid, dunque uno dei veterani di Ancelotti, non ha ritmo e posizione e, nonostante i limiti tecnici dell'avversario, quando Haiti ha provato ad alzare la pressione e il ritmo agonistico, Casemiro ha lasciato spazio e pericolo alla propria difesa. Era necessaria una vittoria, comunque, e questa è arrivata, il Brasile, per differenza reti, si è messo in testa al gruppo, ora Ancelotti deve affrontare la remontada di euforia, mentre nella federcalcio brasiliana i dirigenti si sono schierati tutti a favore del presidente Samir Xaud per la sua vicenda dello scandalo erotico con l'amante, l'imprenditrice Camila Cristina Andrade. La federazione ha smentito le rivelazioni del giornalista Leo Dias sulle fatture dell'Hyatt Regency Grand Central di New York, 10.500 dollari per la luna di miele di contrabbando dal 2 al 10 giugno, pagate con la carta di credito aziendale, oltre ad una cena all'Harry Cipriani, la sera del 3 giugno, Samir Xaud si è detto preoccupato per la propria sicurezza e per la situazione famigliare "Amo follemente mia moglie e non ho commesso alcun illecito, è tutto falso ciò che è stato detto e scritto su di me".

Ma Dias ha rivelato un precedente, risalente all'anno scorso e al mondiale per club a Doha, qui il medico e presidente della federcalcio brasiliana, presente a Flamengo-Paris St.

Germain, sarebbe stato raggiunto da Tamires Fernandes Barcellos, detta Tata Barcellos, il cui viaggio da Rio in Qatar e permanenza al Ritz Carlton di Doha, per quattro notti a 3429 dollari, sarebbero stati pagati con fattura intestata alla stessa Barcellos ma poi rimborsata dalla amministrazione delle federcalcio. Per Samir Xaud un'altra doccia scozzese. Scozia?

TD