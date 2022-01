Bassetti: "Capienza stadi a 5.000? Un errore, ecco perché..."

"Un errore limitare a 5.000 tifosi l'accesso negli stadi. È difficile da digerire per chi è vaccinato. È l'ennesimo modo per colpire il calcio, come le discoteche e i luoghi del divertimento senza una logica" . Sono le parole di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'Ospedale San Martino di Genova ai microfoni di Radio anch'io sport.

Anche la Serie A prova a difendersi dal diffondersi della quarta ondata. La misura in vigore dal 16 al 23 gennaio, vedrà la capienza degli stadi ridotta a 5.000 spettatori. La decisione però non convince l'infettivologo Matteo Bassetti: "Gli stadi se si seguono le regole sono luoghi sicuri. Mi sembra un atteggiamento cervellotico della gestione di questa fase della pandemia. La verità è che purtroppo Omicron meno aggressivo, non ha soppiantato la Delta. La pancia è andata a prevaricare la testa".

La ratio del provvedimento, secondo Bassetti, presenta delle evidenti falle: "È un errore, un colpo difficile per chi è stato vaccinato con una doppia o tripla dose e magari ha fatto un abbonamento. Gli si dice che si porta la capienza a 5.000 senza guardare alla capienza dell'impianto: è l'ennesimo modo per colpire il calcio come sono state colpite le discoteche e i luoghi del divertimento, senza una logica. Lo trovo sbagliato, gli stadi sono luoghi sicuri se si fanno applicare le regole che si conoscono: l'utilizzo del super green pass, le mascherine".

Limitazioni, per niente prese in considerazione da altri Paesi, come ad esempio l'Inghilterra: "Perché gli inglesi hanno gli stadi pieni e i tedeschi no? Gli inglesi hanno scelto una strategia pragmatica, con un atteggiamento diverso sin dall'inizio, anche perché dopo due settimane di proibizione, alla terza c'è la rivoluzione, a differenza di quanto accade da noi o in Germania - ha aggiunto il professor Bassetti - È giusto tendere all'atteggiamento britannico, una via di mezzo che poteva essere quella italiana, ma la pancia ha prevalso sulla testa. Sarei rimasto a come eravamo".

Infine sulla questione sollevata recentemente dal tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, secondo cui con un così alto tasso di vaccinati, i giocatori con la febbre dovrebbero stare a casa e gli altri no: "Sarri ha colto nel segno. Nel gennaio del 2021 dissi che i calciatori dovevano essere vaccinati tra i primi per dare un esempio e perché a rischio. Il calcio è un settore che dovrebbe avere la vaccinazione obbligatoria, per cui se si hanno dei sintomi si sta a casa, ma senza evitiamo di fare milioni di tamponi. Usciamo da questa logica persecutoria dei tamponi, che rischia di portare al blocco dei campionati e di tutta l'Italia".

