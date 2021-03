Billy svela il Pippo furioso. Capello boccia Arthur rugbista

Si rivede Sarri in tv, imitato da Ubaldo Pantani a Quelli Che il Calcio: «Cosa non ha funzionato nella Juve? Un po' di tutto, a partire dall'allenatore». E sul gol preso su punizione: «Evitiamo di far andare in barriera chi si depila le sopracciglia!».

Aneddoto di Marco Lollobrigida su Radio 2: «L'allora Presidente della Repubblica Saragat disse Caro Agnelli, ora che è presidente della Fiat non potrà più corteggiare le ragazze. E lui disse: Allora mi dimetto subito!».

Ivan Zazzaroni parla del futuro di CR7 alla Juve. «Giovanni Branchini non vuole partecipare alla compilation di cazzate». Caressa stupito: «E allora che ci fa da noi?!».

Insalata celebrativa per il ritorno di Champions a Madrid tra Atalanta e Real: un noto marchio ha brandizzato il pacchetto con MÓLA MIA scritto in nerazzurro e un teaser proprio ma proprio bello: PÒTA... VAMOS!!!

«Arthur gioca sempre come a rugby, sempre passaggi laterali!». Fabio Capello, Sky.

Dario Marcolin presenta Bologna-Sampdoria su DAZN: «La partita di oggi, iniziata in questo momento, dovrà capire quale delle due squadre vorrà fare questa partita».

Pippo Inzaghi non parla dopo la sconfitta con la Fiorentina. Condò prova a interpretare: «È stato un diktat della società, da quel che si è capito». Costacurta: «C'è un allenatore che magari non aveva voglia di venire perché è incazzato nero».

Enrico Letta segretario del PD: «La rinvincita del modello Subbuteo sulla playstation renziana». Tommaso Labate.

Spillo Altobelli si gode il campione in campo: «A me quello che la Juve spende per Ronaldo non me ne frega».