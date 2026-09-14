Bmw, la nuova X5 pronta a lasciare il segno

Al Salone dell’Auto di Torino, tra i costruttori impegnati a tenere alta la bandiera dell’offerta occidentale, c’era il gruppo Bmw con la nuova X5, prodotta nello stabilimento americano di Spartanburg. Il Sav (Sport activity vehicle) bavarese, alla quinta generazione (dal 1999 ne sono stati venduti oltre 3 milioni a livello mondiale), sposa il linguaggio stilistico sviluppato con la «Neue Klasse» e si distingue per il pieno di tecnologie a bordo. Come da politica del gruppo, la nuova X5 è stata progettata per soddisfare tutte le esigenze della clientela, andando anche oltre. Si potrà, infatti, scegliere tra le alimentazioni diesel, benzina, ibrido plug-in, 100% elettrica e anche a idrogeno con le fuel-cell.

Sullo stand di Bmw erano esposte anche la iX3, primo esemplare della «Neue Klasse» e la nuova i3, secondo modello sempre della «Neue Klasse» e prima Serie 3 completamente elettrica che porta uno dei nomi più simbolici della storia di Bmw in una nuova dimensione a zero emissioni. Design, tecnologia e orientamento al guidatore: questi i valori che da sempre rendono la Serie 3 un punto di riferimento.

Per Sergio Solero, presidente di Bmw Italia, quello di Torino è stato il primo Salone dell’Auto dopo il ritorno al volante del quartier generale della casa bavarese a San Donato Milanese. «Dal 2014 al 2019 in Italia, sono poi stato in Germania per 5 anni, e quindi a capo del mercato svizzero. Ora non posso che restare incantato dalla bellissima scenografia che caratterizza questa rassegna, nella piazza antistante il Palazzo Reale. Sono contento di essere tornato tra queste bellezze, perché le abbiamo solo qui, in Italia», l’apprezzamento del numero uno di Bmw Italia allo sfondo che ha accompagnato il lancio della nuova X5 e delle altre novità. «Proprio questa nuova X5 - aggiunge - sarà il primo modello che arriverà con cinque motorizzazioni diverse. Come Bmw stiamo mantenendo chiaramente una grande visione sul futuro elettrico, ma continuiamo a portare alimentazioni a benzina, diesel, ibride plug-in e anche a idrogeno con le fuel cell. In questo modo accontentiamo tutti. Perché l’importante è continuare a proporre quello che vogliono i clienti».

Solero ha quindi sintetizzato le ragioni per le quali i tre modelli, pur essendo differenti, narrano la stessa idea di progresso: «La iX3 dimostra che la Neue Klasse è già una realtà riconosciuta dal mercato; la i3 rinnova il significato di una delle icone più profonde della nostra storia; mentre la X5 conferma che la leadership non consiste nel conservare una posizione raggiunta, ma nel continuare a meritarsela».