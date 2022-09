"Che orrore": i tifosi del Psg contro Donnarumma

È bastata un'uscita sbagliata a far infuriare i tifosi anche se, probabilmente, il malessere affonda radici profonde. Il portiere del Psg, Gianluigi Donnarumma, è finito sotto il mirino dei tifosi per l'uscita "a farfalle" nella gara di Champions League contro la Juventus, vinta dai parigini per 2-1 ma il con batticuore finale e il rischio che si potesse perdere un match già vinto a causa di una leggerezza che non ci si aspetta da chi vale ben 12 milioni di euro l'anno.

"Che orrore..."

Anche in Costa Rica hanno visto e commentato l'errore dell'ex rossonero con un fermo immagine che è diventato virale: il canale Twitter di Espn, infatti, mostra l'errata valutazione di Donnarumma sul calcio d'angolo bianconero e il seguente gol di McKennie che con un colpo di testa ha riaperto la gara al 53esimo minuto. Gigio è rimasto a metà strada sul cross di Kostic facendosi sorprendere al centro dell'area di rigore. Vero è che successivamente si è fatto perdonare con un paio di ottimi interventi ma, si sa, le cose buone si dimenticano in fretta, gli errori si ricordano. " Orrore nell'uscita di Donnarumma ", scrivono i media costaricani pronti a sottolineare l'errore dell'italiano che ha soffiato al loro connazionale, Navas. "Perrarumma", è il commento di un tifoso sul web che allude alla papera di Gigio o alla "pera" presa (il gol subìto).

"Uscita catastrofica"

Se i costaricani hanno le giuste ragioni per difendere il loro rappresentante, anche i francesi si sono scagliati contro il portiere reo di aver commesso quell'errore. Sui social molti utenti si sono scatenati definendo "catastrofica" l'uscita a vuoto e, in maniera ancor più pesante, con il termine di "ridicola". A poco è servito il tweet del portiere che ha inneggato alla vittoria nella prima gara del girone: i commenti sono stati poco edificanti. Come succede in questi casi, anche alcuni tifosi del Milan hanno commentato ironicamente le disavventure di Donnarumma: "Great save" ("Bel salvataggio) ha scitto un utente, con il video del calcio d'angolo e il gol di McKennie. A Milanello, grazie alle prodezze di "Mago Maignan", sono lontani i tempi di livore e di rimpianto per il gioiello della nazionale italiana volato, forse troppo presto, verso altri lidi.

La vita di Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain non è mai stata facile e sempre in salita sin dall'inizio, quando nonostante le "promesse" di una maglia da titolare si è dovuto accomodare spesso e volentieri in panchina, campionato e Champions, perché tra i pali c'era comunque Keylor Navas. Le sue gare le ha giocate, sì, ma Parigi non era come si aspettava l'ex 99 rossonero. Adesso che c'è un nuovo allenatore, Galtier, è lui il titolare inamovibile, ma alcune incertezze tra i pali lo hanno fatto diventare facile bersaglio di tifosi e stampa d'oltralpe.