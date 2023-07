E il Milan non si ferma: punta Isaksen

Aurelio De Laurentiis non smette di stupire e sorprendere. Dopo aver sondato il terreno con Ricky Massara il patron azzurro ha scelto l'ex Lecce e Spezia Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo. Per il dirigente cosentino la grande occasione della carriera a 58 anni suonati dopo una lunga gavetta nelle serie inferiori. Intanto il club campano è pronto a chiudere due acquisti: in arrivo il portiere Caprile dal Bari (verrà girato in prestito all'Empoli) e il terzino destro Faraoni dal Verona come vice Di Lorenzo, che rinnoverà fino al 2028. Per sostituire Kim Min Jae (andrà al Bayern) piacciono Kilman (Wolverhampton) e Sutalo (Dinamo Zagabria), mentre al posto di Zielinski (ha una offerta dagli arabi dell'Al Ahli) piacciono Samardzic (Udinese) e Gabriel Veiga (Celta Vigo). Sempre molto attivo il Milan (così ieri il presidente Scaroni: «Obbligo di entrare in Champions per noi. E Furlani fa un acquisto a settimana...»): dopo Pulisic insiste per l'esterno offensivo danese Isaksen (Midtjylland) e Reijnders (AZ Alkmaar). I rossoneri lavorano anche sul fronte uscite: Gabbia può andare in prestito al Genoa, Ballo Touré piace al Nizza, mentre El Hilali va al Cambuur in Olanda. Futuro in bilico anche per Messias (sondato da Torino, Bologna e Salernitana) e De Keteleare, cercato da club francesi e tedeschi in prestito. La sensazione è che Cdk non sia più nei progetti di Pioli e possa partire. Stesso destino per Rebic che però ha detto no al Besiktas. A proposito di punte: Scamacca (West Ham) aspetta la Roma e il Genoa ci prova per Retegui (Tigre). Infine c'è un altro gioiello della nostra Serie A nel mirino dei club sauditi: si tratta del capitano del Sassuolo Mimmo Berardi per il quale sarebbe pronto un triennale da 40 milioni complessivi. L'Arabia tenterà anche lui?