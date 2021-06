L'algoritmo che svela tutto: chi vince gli Europei

Gli Europei di calcio sono ormai alle porte con 24 nazionali che si giocheranno la vittoria finale in un torneo che si preannuncia scoppiettante. Il successo più grande, però, è quello di essere riusciti a disputare una manifestazione che si sarebbe dovuta giocare tra giugno e luglio 2020 e rimandata per via della pandemia da coronavirus che ha travolto il mondo intero. L'Italia è pronta al debutto contro la Turchia ma per gli addetti ai lavori, e non solo, non è la favorita alla vittoria.

L'algoritmo non ha dubbi

Secondo un gruppo di ricerca guidato dall’Università di Innsbruck in Austria, infatti, in base ad un algoritmo e utilizzando dunque l'intelligenza artificiale sarebbe la Francia la favorita numero uno per vincere il titolo di campione d'Europa. Saranno dunque i transalpini di Zinedine Zidane a scalzare dal trono il Portogallo di CR7 e compagni. L’intelligenza artificiale si è servita dei risultati ottenuti dai Galletti negli ultimi otto anni e non solo, dato che è stato preso anche in esame il valore della rosa.

Come funziona

Utilizzando un software che si avvale di un metodo di machine learning detto ‘Conditional inference random forest’, questi ricercatori dell'Università di Innsbruck hanno provato a replicare virtualmente il torneo realizzando 100mila distinte simulazioni sulla base di 4 tipologie di parametri: la storia delle squadre, le previsioni dei bookmaker, il valore delle rose e i fattori socioeconomici dei Paesi, come Pil e popolazione.

Questa simulazione ha prodotto questo risultato: 14,8%, è questa la percentuale di vittoria della Francia, secondo posto per l'Inghilterra con il 13.5%, terza la Spagna a 12.3%. Per l'intelligenza artificiale, invece, l'Italia di Mancini arriverà solo al settimo posto con solo il 7,9% di possibilità di portarsi a casa Euro 2020. Secondo questo calcolo, però, gli azzurri passeranno agevolmente il girone A contro Turchia, Galles e Svizzera, con l'85% dei voti.

L'Italia avrà poche chance di arrivare iin finale: il 15,9%. Ovviamente si tratta solo di una stima, di un "gioco" per provare ad immaginare come attraverso alcuni parametri si posso stilare una classifica più o meno veritiera. Poi, come sempre, spetterà solo al campo parlare con Mancini&Co che stanno facendo gli scongiuri per sovvertire un pronostico che vede gli azzurri come favoriti alla vittoria finale.

