Il fantasma CR7 cerca casa. Napoli aspetta un segnale

Un fantasma si aggira per l'Europa senza trovare pace. Lo spettro che aleggia su tutte le big del Vecchio Continente ha sembianze di un fuoriclasse portoghese di nome Cristiano Ronaldo. Eh già, CR7 smania per lasciare l'indigesto Manchester United per tornare a giocare la Champions League. Fare l'Europa League per un giocatore del suo calibro sarebbe un'onta inaccettabile oltre che un danno di immagine per i suoi innumerevoli sponsor. Senza tralasciare il rischio che i suoi record nella competizione più importante possano venire assaltati dal rivale di sempre Lionel Messi. Ecco perché Ronaldo insegue disperatamente una squadra che gli permetta di essere ai nastri di partenza della competizione più importante.

Il suo agente Jorge Mendes ha incassato finora una decina di rifiuti: a dire no grazie a Cristiano sono state Real Madrid, PSG, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Olympique Marsiglia, Inter, Milan e Atletico Madrid. Segnali (minimi) di apertura soltanto dal Chelsea, verso cui però ha frenato lo United che non vuole assolutamente rinforzare una rivale. E così Mendes negli ultimi giorni ha provato a tessere la tela col Napoli, prospettando a De Laurentiis (nel weekend in barca tra Eolie e Cilento) di avere CR7 gratis (ingaggio da 24 milioni quasi tutto a carico degli inglesi) più 100 milioni per Osimhen. Offerta intrigante e difficile da rifiutare, peccato che dalle intenzioni non si sia passati finora ai fatti. Le sensazione è che Cristiano non sbarcherà al Maradona, ma potrebbe tornare come un novello Ulisse nella sua Itaca, ovvero allo Sporting Lisbona dove iniziò 20 anni fa la sua carriera. A meno che nel frattempo qualcuno (Chelsea? Atletico?) non faccia una mossa a sorpresa.

Dalle suggestioni alla realtà: il Napoli cede Fabian Ruiz al PSG per 25 milioni (bonus inclusi) e aspetta che Keylor Navas trovi l'accordo con i francesi per la risoluzione del contratto. Accordo non facile (ballano 5 milioni tra proposta e richiesta) ma gli azzurri sperano. Desiderio simile pure per la Juventus che punta a ottenere Paredes dai transalpini (prestito con obbligo), mentre Arthur può andare in prestito allo Sporting. Attivissimo il Milan che chiude l'acquisto di Thiaw per 5 milioni più bonus dallo Schalke ed è vicino a Vranckx (Wolfsburg) in prestito con diritto di riscatto (12 milioni) per la mediana. A proposito di centrocampisti: visite mediche oggi per Camara (Olympiacos) con la Roma, mentre il Monza aspetta Rovella (in prestito dalla Juve) e ci prova per il milanista Bakayoko (piace anche a Lione e Newcastle). Infine frenata per Acerbi all'Inter: Marotta e Ausilio avevano l'accordo con la Lazio per il prestito (visite organizzare per domani), ma Zhang ha stoppato l'affare in quanto non intenzionato ad aumentare il monte-ingaggi. Certo che se pure 2 milioni diventano un esborso eccessivo, si preannunciano tempi duri per i dirigenti interisti, che finora hanno fatto i salti mortali sul mercato per mantenere la squadra competitiva.