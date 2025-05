Voto choc in Germania: al primo turno Merz non ottiene i voti per diventare cancelliere

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Il tentativo di Friedrich Merz di diventare il decimo cancelliere tedesco dal Dopoguerra è naufragato al primo turno di votazione parlamentare, mancandogli sei voti per raggiungere la maggioranza necessaria. Il leader dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU) necessitava di 316 voti su 630 in una votazione segreta, ma ne ha ottenuti solo 310, smentendo le previsioni di un esito favorevole.

Impassibile di fronte alla sconfitta, Merz ha lasciato in silenzio l’aula del Bundestag subito dopo l'annuncio del risultato del voto. Il leader della Cdu, noto per il suo temperamento focoso, ha evitato reazioni visibili e si è diretto direttamente nel proprio ufficio per avviare consultazioni riservate. Con lui, alcuni dei più stretti collaboratori, tra cui Jens Spahn, il futuro ministro dell’Interno Alexander Dobrindt, la presidente del Bundestag Julia Klöckner, il leader socialdemocratico Lars Klingbeil e Thorsten Frei, indicato come prossimo capo della Cancelleria. A raggiungerlo anche la famiglia: la moglie e le figlie, apparse visibilmente turbate dall’esito del primo scrutinio, che ha segnato un passo falso nella corsa alla guida del governo tedesco.

I partiti politici stanno ora cercando di riorganizzarsi per stabilire i prossimi passi, anche se non è ancora chiaro quanto tempo richiederà la procedura. Il Bundestag ha a disposizione 14 giorni per eleggere un cancelliere con la maggioranza assoluta. In caso contrario, la Costituzione prevede che il presidente possa nominare il candidato che ha ottenuto più voti oppure sciogliere il parlamento e indire nuove elezioni generali: il secondo voto forse venerdì.

Merz ambisce a guidare la Germania — il paese più popoloso dell’Unione Europea — assumendo anche un ruolo di rilievo sul piano internazionale. Il suo incarico includerebbe inoltre diverse sfide interne, tra cui la stabilità economica e la sicurezza nazionale. La votazione si è svolta alla vigilia dell’80° anniversario della resa incondizionata della Germania nella Seconda guerra mondiale, nel Reichstag restaurato, dove sono ancora visibili graffiti lasciati dai soldati sovietici.

Il tumulto seguito ha spinto l’AfD a convocare d’urgenza il proprio comitato esecutivo federale. Lo riferisce il quotidiano Bild, precisando che i parlamentari del partito di destra stanno valutando la linea da adottare e rilasceranno una dichiarazione nelle prossime ore. Secondo il quotidiano, mentre gli altri gruppi hanno lasciato l’aula in segno di delusione dopo la sconfitta di Merz, molti deputati dell’AfD sono rimasti al loro posto, mostrando soddisfazione e sorridendo per l’esito del voto. L’evento segna un momento storico: è la prima volta dal 1949 che un candidato cancelliere non viene eletto al primo turno. Der Spiegel e altri media tedeschi ricordano l’eccezionalità del caso, ripercorrendo le votazioni dai tempi di Konrad Adenauer fino alla nomina di Olaf Scholz nel 2021. Lo stesso Adenauer, nel 1949, riuscì a ottenere il mandato per un solo voto – il proprio – raggiungendo così il quorum minimo di 202 voti, come sottolinea anche Die Welt.

La mancata elezione di Merz dimostra "le basi deboli su cui si fonda la coalizione tra Cdu/Csu e Spd". Così la leader dell'Afd Alice Weidel su X, affermando che Merz, "primo candidato alla carica di cancelliere nella Repubblica Federale Tedesca a fallire al primo turno" ha "pagato il prezzo di tutte le sue macchinazioni in vista delle elezioni, una mostruosa frode elettorale mai vista prima". "Merz dovrebbe farsi da parte e sgomberare la strada per le elezioni generali", ha detto ai giornalisti, definendo il risultato un "buon giorno per la Germania". Dopo la bocciatura della nomina del leader della Cdu, si rincorrono le indiscrezioni sulle dinamiche di quanto avvenuto in aula. Fonti dell'Spd assicurano all'agenzia tedesca Dpa che i suoi parlamentari lo hanno sostenuto in modo unanime.

Intanto, i mercati azionari europei virano in territorio negativo dopo un avvio incerto. A pesare sull’umore degli investitori è soprattutto l’impasse politica in Germania, dove Friedrich Merz non ha ottenuto la maggioranza assoluta nella prima votazione del Bundestag necessaria per l’elezione a cancelliere. Il leader della CDU ha raccolto 310 voti su 630, sei in meno rispetto ai 316 richiesti.

Secondo diversi analisti, questo stallo potrebbe posticipare la formazione del nuovo esecutivo, inizialmente atteso per oggi. Nel frattempo, Francoforte accusa la flessione più marcata, cedendo l’1,02%. Seguono Parigi (-0,6%), Milano (-0,37%), Amsterdam (-0,27%) e Madrid (-0,21%). Londra resta sostanzialmente stabile.