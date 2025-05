Omicidio di Fausto e Iaio, riaperte le indagini. La gip accoglie la richiesta dei pm

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo mistero milanese degli Anni di Piombo potrebbe arrivare a un punto di svolta. Dopo 47 anni. Nuove indagini sono state ordinate sull'omicidio di Fausto e Iaio, i due ragazzi uccisi il 18 marzo del 1978 in via Mancinelli, vicino al centro sociale Leoncavallo. Si è saputo solo questa mattina che la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha accolto la richiesta dei pm milanesi Leonardo Lesti e Francesca Crupi. Un provvedimento molto delicato, anche perché sono indicati i temi su cui indagherà la procura, a partire da una nuova informativa della Digos. Era stato il sindaco Giuseppe Sala a scrivere per primo una lettera aperta alla procura di Milano per chiedere formalmente di risalire agli esecutori mai identificati dell'omicidio dei due diciannovenni, Lorenzo "Iaio" Iannucci e Fausto Tinelli. A seguito della richiesta, la procura aveva aperto un fascicolo conoscitivo.

I due giovani furono uccisi all'angolo della via Mancinelli da una pistola sparata da uno solo. Una testimone assistette al colpo di grazia ad uno dei ragazzi, che era già a terra agonizzante. Nella nuova inchiesta, verranno rianalizzati i corpi di reato conservati nell'ufficio reperti del Palazzo di giustizia milanese. Tra questi manca però un berretto blu di lana, che non fu mai sottoposto ad accertamenti.

La riapertura, sulla scorta di una informativa della Digos, arriva dopo venticinque anni dall'ultima archiviazione che parlò di "elementi indiziari a carico della destra eversiva" e in particolare degli indagati Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi.