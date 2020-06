La forza e il coraggio di Zanardi nelle iniziali del suo nome

Dall’analisi della firma in mio possesso di Alex Zanardi si può dedurre una notevole sensibilità d’animo (vedi leggerezza del tratto specie nei gesti che salgono verso l’alto), accompagnata da un pensiero logico e consequenziale (lo dimostrano le lettere tutte attaccate tra loro nel cognome). L’iniziale lettera “A” del nome, come anche la “d” nel cognome, non seguono un modello scolastico e indicano quindi originalità sia nel pensiero sia nel comportamento, dando così anche un tocco estetico non comune al suo stile di vita. Persona determinata (lettere tutte aderenti al rigo di base), dinamica, temeraria (tendenza a salire verso destra della firma) e concreta (vedi occhiello schiacciato della “a” minuscola), sa essere generoso possedendo un carattere estroverso che lo porta ad essere aperto ad ogni esperienza. È forse da ciò che è nato il suo spirito notoriamente vivace e gioioso che lo ha portato a superare le contrarietà della vita.

Dalla sola analisi della firma non si può cogliere l’intera personalità di un soggetto, ma sembra di poter cogliere nel suo gesto un che di ansioso che ha fatto da trampolino di lancio per la sua realizzazione sociale. (Clicca qui per guardare la foto della grafia di Zanardi)