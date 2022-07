Gp Francia, Leclerc a muro al giro 17. Verstappen vince e gongola

Duro colpo per la Ferrari nel gran premio di Francia. Charles Leclerc, in pole position ieri e leader della gara fino al giro 17, ha perso il posteriore finendo contro le barriere protettive e costretto così al ritiro.

La gara è stata vinta da Max Verstappen che ha dunque approfittato dell'ennesimo errore del Cavallino per vincere una gara che sembra in pugno a Leclerc. Il campione del mondo in carica ha vinto davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che nel finale di gara ha scalzato dal podio l'altra Red Bull di Sergio Perez.

Quinto posto, ottimo considerato che partiva dall'ultima fila, per Carlos Sainz junior che ad un certo punto della gara ha anche accarezzato l'idea di andare a podio anche se non si capisce la strategia Ferrari di farlo rientrare ai box a dieci giri dalla fine con lo spagnolo che aveva già effettuato un pit al 18esimo giro quando il suo compagno Leclerc era andato a muro. Questa mossa ha fatto perdere terreno a Sainz, che ha comunque chiuso con il giro veloce e il punto addizionale, che ha anche scontato una penalità per aver quasi provocato un incidente nei box durante il primo pit stop. Sesto Alonso, settimo Norris, ottavo Ocon, nono Ricciardo e decimo Stroll.

Ora la classifica piange per la Ferrari visto che Verstappen si porta a quota 233 punti, a più 63 da Leclerc che ha fatto registrare il terzo zero stagionale. Perez si porta a ridosso del monegasco ma resta comunque terzo mentre Russell supera di un punto Sainz che scende dal quarto al quinto posto provvisorio. In classifica costruttori la Red Bull scappa ulteriormente rispetto alla Ferrari che avrgà già modo di recuperare nel prossimo gran premio che si correrà in Ungheria il prossimo 31 luglio.

Ennesimo rimpianto "rosso"

Il 24enne monegasco ha sfogato tutta la sua rabbia e frustrazione al team radio e non è ancora chiaro se sia stato un suo errore tecnico o un'anomalia dovuta ad un possibile problema con il pedale dell'acceleratore. La gara si stava mettendo benissimo per il Cavallino nonostante Carlos Sainz fosse dovuto partire in 19esima posizione per il cambio della power unit avvenuto venerdì. Leclerc è andato a finire contro il muro in un momento in cui Verstappen era rientrato ai box e dunque di totale "calma".