I Blancos reietti sparecchiano la cena parigina di Ceferin

Che notte avrà passato il sultano? Che notte avrà trascorso il suo compare di Nyon? Nasser Al-Khelaifi, presidente e proprietario, meglio dire padrone, del Paris St. Germain, aveva apparecchiato la trasferta in casa di quel filibustiere di Florentino Perez, grande vecchio della triade che vuole la superleague.

L'idea era quella di sbattere gli spagnoli fuori dall'Europa e marciare verso la finale, spostata con astuzia, da San Pietroburgo a Parigi. Un francoalgerino musulmano, Karim Benzema, ha rotto l'incantesimo artefatto, Al-Khelaifi ha reagito come un hooligan, il suo socio Leonardo ha minacciato un dirigente del Real. Aleksander Ceferin dovrebbe intervenire, uso il condizionale perché il sultano è il grande sodale dello sloveno che lo ha precettato come membro del comitato esecutivo Uefa, nello spirito di un football democratico aperto a tutti, per aggiungere nemici al trio di cui sopra. Il Real Madrid ha rovinato il progetto, la champions profuma sempre più di superleague, Bayern, Manchester City, Liverpool, Real, Chelsea, Manchester United, Atletico Madrid e forse la Juventus che dovrà superare il Villareal. Attorno a Ceferin e all'Uefa il cerchio incomincia a stringersi, qualcuno ipotizza la beffa, una finale a Parigi, tra Perez e Agnelli, con Ceferin costretto a consegnare la coppa a uno dei due peggiori personaggi in circolazione nel calcio europeo, secondo sua versione.

Sarebbe la vendetta dei due presidenti, il football sa allestire ogni tipo di colpo di scena, anche se si può supporre che siano altre le probabili finaliste avversarie di un eventuale Real vincitore delle prossime partite. Il clima per il qatariota e per il capo dell'Uefa si è fatto pesante, su Al-Khelaifi viaggia ancora l'ombra di una inchiesta penale della giustizia svizzera relativa alla vendita dei diritti televisivi del mondiale. L'eliminazione dalla champions non era prevista, l'album di figurine completato da quel genio, si fa per dire, di Leonardo, è carta bagnata. Perez ha telefonato ad Agnelli. Testimoni riferiscono di avere udito superrisate.