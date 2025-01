Ascolta ora 00:00 00:00

Fino all'ultimo gol. La nuova Champions league sembra avere già un vantaggio importante rispetto al passato: a un turno dalla fine della fase a campionato solo due squadre sono già agli ottavi di finale (la capolista Liverpool, unica a punteggio pieno, e il Barcellona), a fronte di certezze che la vecchia Champions regalava spesso già dopo cinque o persino quattro partite. Il nuovo supergirone ci sta regalando infatti una prima fase combattuta fino al 90' dell'ultima giornata, evitandoci quelle partite spesso senza significato o addirittura quei possibili biscotti a cui si assisteva nei gironcini a quattro.

Questa volta bisognerà lottare fino all'ultimo gol, perché in una classifica cortissima, con 18 squadre in 5 punti a giocarsi gli ultimi 6 posti per gli ottavi, e 9 squadre in 4 punti per i 6 posti ancora disponibili nei playoff, la lotta verrà decisa non solo dai punti in classifica, ma anche dalla differenza reti, che nella vecchia Champions raramente contava.

Non solo, ma anche chi ha già in tasca gli ottavi o i playoff, lotterà fino in fondo per cercare la miglior posizione nella classifica finale, determinante per il proseguimento della manifestazione. Da quest'anno, infatti, la fase finale a eliminazione diretta non sarà più determinata dai sorteggi, ma da un tabellone di tipo tennistico in cui le formazioni qualificate verranno disposte a coppie di teste di serie (1° e 2° classificato, 3° e 4°, fino a 23° e 24°) con le migliori che troveranno di turno in turno le peggio classificate. Un esempio per capirci: Liverpool e Barcellona, attualmente prime della classifica, verrebbero sorteggiate come testa di serie numero 1 e numero 2 del tabellone e, se tutto andrà bene, potranno affrontarsi solo il finale, così come Arsenal e Inter sarebbero (sempre a sorteggio) teste di serie numero 3 e 4 e affronterebbero Liverpool o Barcellona solo in semifinale. Viceversa il Milan, attualmente testa di serie numero 5 o 6, eviterebbe sempre Liverpool e Barcellona fino alle semifinali, ma potrebbe incrociare proprio l'Inter già nei quarti. Insomma, una situazione che spinge tutti ad arrivare più in alto possibile e in cui lo stesso Barcellona, pur certo degli ottavi, dovrà cercare punti e gol (proprio contro l'Atalanta nell'ultima giornata) per garantirsi la posizione di miglior testa di serie.

Stesso discorso per chi si ritroverà nei playoff, visto che già dal primo turno a eliminazione diretta varrà la regola del ranking della prima fase: cosa che oggi penalizzerebbe la Juventus (testa di serie 17 o 18) costretta a incontrare la 15 (Bayern) o la 16 (Real Madrid). Ma per fortuna i bianconeri hanno possibilità di migliorare la classifica (in casa con il Benfica), agganciando teoricamente persino gli ottavi, e gli stessi Bayer e Real dovrebbero risalire. Ma sempre tenendo presente la differenza reti, per cui l'attuale +4 della Juve è già penalizzante, a pari punti, nei confronti di Real (+5), Bayern (+6) e Borussia (+8).

Con le 4 vittorie e un pareggio delle italiane nell'ultimo turno, resta infine positivo il ranking

per nazioni che ci vede attualmente secondi alle spalle degli inglesi, ma davanti agli spagnoli (che pagano il ko del Girona con il Milan). Secondo posto che garantirebbe la cinquina italiana anche nella prossima Champions.