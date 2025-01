Milan, per Gimenez servono 40 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Caccia a nuovi gol. La missione di mercato riguarda Napoli e Milan. La capolista della Serie A è alla ricerca dell'erede di Kvaratskhelia: per rimpiazzarlo si avvicina Karim Adeyemi. Offerti 45 milioni al Borussia Dortmund e un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 all'esterno offensivo, che ha ricevuto una proposta anche dal Chelsea. I destini dei Blues e del club di De Laurentiis si stanno incrociando spesso: la formazione allenata da Maresca, infatti, ha offerto 60 milioni al Manchester United per ingaggiare quell'Alejandro Garnacho, che rappresentava la prima scelta napoletana per il post Kvara. Il Napoli duella pure con lo United per Dorgu: il piano di De Laurentiis prevede di bloccare subito il talento classe 2004, lasciandolo fino a giugno in Salento. Peccato che da Manchester siano pronti a fare follie per l'esterno giallorosso. Offerti 35 milioni di euro per portarlo subito a Old Trafford. Il Lecce prova a resistere e ne chiede 40. Distanze che ormai si stanno assottigliando.

Nel frattempo sta entrando nel vivo l'assalto del Milan per Santiago Gimenez. I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto 35 milioni. La sensazione è che però non bastino: il Feyenoord, infatti, ne vuole 50. Anche perché gli olandesi sono in lizza per entrare tra le prime 8 della prima fase in Champions. Motivo per cui l'affare non si sbloccherà sicuramente prima del 30 gennaio. Insomma, sarà dura portarlo a Milano anche se Furlani e Moncada vogliono provarci. Al Diavolo, infatti, serve un finalizzatore dopo il colpo Walker per la fascia destra. Innesti necessari per risalire in classifica.

Non ha di questi problemi l'Inter che guarda già al futuro: come svelato da Il Giornale a inizio dicembre i nerazzurri stanno provando a

bloccare per la prossima stagione il gioiellino del Como Nico Paz (il Real Madrid ha la recompra a 12 milioni). Lavori in corso per quello che sarebbe davvero un colpaccio. Infine la Juve ha preso Veiga (Chelsea) in prestito.