Germania fuori e la bimba piange. Ma allo stadio finisce male

Dopo la Francia campione del mondo in carica è toccato alla Germania piangere lacrime amare per la cocente eliminazione da Euro 2020. La nazionale allenata per l'ultima volta da Joachim Loew, però, è uscita contro l'Inghilterra di Southgate che ora diventa una delle candidate principali al raggiungimento della finale di Wembley e perché no alla vittoria finale. Sugli spalti è andato in scena uno spettacolo triste per i tifosi tedeschi con una bambina che non è riuscita a trattenere le lacrime e le immagini hanno fatto il giro del web.

Lacrime amare

Sui maxi-schermo dello stadio di Wembley è infatti apparsa l'immagine di una bambina tedesca che piangeva a dirotto per l’eliminazione della sua Germania con il padre pronto a consolarla. "E' il calcio, piccola", la frase di accompagnamento all'istantanea. Peccato, però, che gli inglesi abbiano fatto una pessima figura esultando nel vedere la piccola tifosa in lacrime per la propria squadra: una cosa, francamente, difficile da accettare.

Tedeschi e inglesi hanno dato vita ad un bello spettacolo sul terreno di gioco con Sterling che ha portato in vantaggio la nazionale dei Tre Leoni e con Thomas Mueller che a dieci minuti dalla fine, prima di incassare il 2-0 finale, si è divorato la colossale chance di pareggiare tutto solo davanti a Pickford mettendo fuori di destro un assist al bacio di Havertz. Continua tra l'altro la maledizione del giocatore del Bayern agli Europei con zero gol segnati in tutte le rassegne disputate. Restano le lacrime della Germania e anche della piccola tifosa che ha però commosso tutto lo stadio, anche di fede inglese.

Favorita

L'Inghilterra ora se la vedrà contro l'Ucraina di Andrij Shevchenko nei quarti di finale, la partita si disputerà allo stadio Olimpico di Roma (ultima della serie). Dalla parte della nazionale inglese ci sono anche Danimarca e Repubblica Ceca che si affronteranno nell'altro quarto di finale: sulla carta sembra una formalità l'approdo in semifinale ma Euro 2020 ha già regalato e continuerà a regalare diverse sorprese.

Nella parte alta del tabellone invece la Spagna prenota un posto in semifinale dato che la vedrà contro la Svizzera che ha avuto la meglio della Francia ma sulla carta inferiore alle Furie Rosse. Quarto di finale impegnativo invece per l'Italia di Roberto Mancini che giocherà contro il Belgio di Romelu Lukaku per guadagnarsi le semifinali di Euro 2020. Queste due nazionali sono quelle che hanno espresso il calcio migliore fino a questo momento ma per forza di cose e per il tabellone ne resterà solo una dopo venerdì 2 luglio.

