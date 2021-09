All'Inter spunta un problema che può cambiare la stagione

L'Inter di Simone Inzaghi è passata in vantaggio contro l'Atalanta, è poi andata sotto nel punteggio rischiando di capitolare, ha poi agguantato la Dea sul 2-2, ha sfiorato il 3-2 con Federico Dimarco che ha sparato sulla traversa un rigore e ha poi tremato in virtù della rete del 2-3 siglata da Rafael Toloi (annullata solo grazie al Var). A San Siro è successo di tutto ma uno dei peggiori in campo della squadra nerazzurra è stato sicuramente il capitano Samir Handanovic che ancora una volta è stato responsabile della mancata vittoria della squadra di Inzaghi. Lo sloveno è dunque l'uomo in meno di questa giornata.

Da soluzione a problema

Samir Handanovic è stato spesso volte decisivo per le sorti dell'Inter in questi anni ma nelle ultime stagioni gli errori stanno diventando tanti e macroscopici. Già in questo campionato le sue topiche hanno regalato almeno 3 gol agli avversari e fatto perdere qualche punto ai nerazzurri che ieri contro l'Atalanta si sono dovuti accontentare del pareggio. Se sul primo gol di Malinovsky lo sloveno è di fatto incolpevole, sul secondo di Toloi l'ex Udinese ha di fatto respinto la sfera sui piedi dell'oriundo (su conclusione non di certo irresistibile da parte del giocatore ucraino).

Dimarco avrebbe poi potuto regalare la vittoria ai padroni di casa ma il suo rigore si è stampato sulla traversa al minuto 86' mentre al minuto 88' l'Atalanta aveva trovato il gol del 3-2 con un'altra papera di Handanovic sul tiro di Piccoli ma per fortuna per gli uomini di Inzaghi il Var ha annullato la rete atalantina perché la palla era uscita fuori dal campo senza che nessuno se ne fosse accorto, nemmeno lo stesso Handanovic.

Chance per Radu?

L'Inter ha in panchina un secondo portiere, giovane, che scalpita: si tratta di Ionut Radu classe 1997 che non vede l'ora di mettersi in mostra. Inzaghi potrebbe anche provarlo in qualche partita anche se non sarà facile panchinare Handanovic che è peraltro il capitano dei nerazzurri. A quel punto la fascia di capitano finirebbe sul braccio o di Milan Skriniar o di Nicolò Barella che sono i due designati per il futuro prossimo dell'Inter. Oltre a Radu, però, l'Inter proverà a sondare il mercato per trovare un sostituto di Handanovic: Onana e Cragno sono le due alternative più credibili anche se ormai bisognerà arrivare a fine stagione.