Lukaku ai tifosi dell'Inter: "Spero di tornare, non dovevo andare via così"

Romelu Lukaku ha lasciato l'Inter in estate per tornare al Chelsea e questa cosa repentina e inaspettata non è andata giù a molti tifosi nerazzurri. A distanza di oltre quattro mesi, però, Big Rom è tornato a parlare e in maniera molto onesta e signorile ha voluto scusarsi con i tifosi che l'hanno osannato e fatto sentire un re per due stagioni: "È arrivato il momento di parlare, non era il momento giusto per andarmene, non dovevo farlo così. Avrei dovuto prima parlare con i tifosi. Ho l’Inter nel cuore e tornerò a giocare lì, sono innamorato dell’Italia. Non era il momento di andarmene, non dovevo farlo così chiedo scusa ai tifosi, spero nel profondo del cuore di tornare per vincere ancora".

Scuse e dichiarazione d'amore

Lukaku in più occasioni ha chiesto scusa ai suoi ex tifosi dell'Inter: "Prima di tutto voglio chiedere scusa ai tifosi dell’Inter, dovevo andarmene in un altro modo e spiegarvi. Quello che avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio rimarranno per sempre nella mia vita. Spero nel profondo del cuore di tornare all’Inter, ma non a fine carriera, voglio tornare quando sarò ancora ad alti livelli per provare a vincere di più". L'Inter dalla sua cessione, però, ha messo anche a posto i conti, incassando 115 milioni di euro e potendo mettere a posto il bilancio. Il suo sostituto Edin Dzeko non sta affatto facendo rimpiangere il belga che non sta invece trovando vita facile al Chelsea per via di una serie di situazioni che si sono create nelle ultime settimane.

Momento nero