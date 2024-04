La Luna sorge ed è d'argento Bertelli torna alle "origini"

Cagliari - Ieri nel primo pomeriggio la decima Luna Rossa è stata battezzata e ha finalmente toccato l'acqua. La madrina Miuccia Prada ha svolto bene il suo compito rompendo con decisione la bottiglia sul bompresso. È la decima barca con questo nome ed è quella su cui sono concentrate tutte le speranze di portare per la prima volta il più ambito trofeo velico, l'America's Cup, in Italia. Non solo: questa barca è il risultato di una lunga fase di progetto, iniziata il giorno dopo la fine delle regate del 2021, e costruzione, durata un anno.

A Cagliari la festa è stata grande e in tanti si sono chiesti «sarà la volta buona?». Il team italiano, che nell'estate australe del 2021 era andato davvero vicino a un risultato storico tenendo testa ai Defender Emirates New Zealand fino al 3 pari, ha lavorato tanto. Il patron del team Patrizio Bertelli sa che la Coppa in Europa, a Barcellona in settembre, è una occasione da non perdere: per la sua settima sfida (la sesta a cui partecipa, una volta si è ritirato), per il pubblico italiano (che è il più grande del mondo per questo evento), per la sua passione che ha trasformato in ostinazione. «Questo è un gioco strano e complesso - racconta - che richiede un fatto fondamentale: accanimento nel raggiungere l'obiettivo. La passione c'è, ma non basta. Come mi ha scritto una volta Peter Blake serve accanirsi, non guardare al passato o al presente ma riprovare all'infinito fino a vincere».

Gli uomini chiave del progetto sono il direttore operativo Max Sirena e il principal designer Horatio Carabelli, la costruzione è stata realizzata dal cantiere Persico e dallo shore team. «Ma i genitori di questa barca sono i 130 che compongono questo team meraviglioso» ha detto Max Sirena. Un team molto coeso, che ha avuto l'abilità di concentrare i migliori timonieri e velisti italiani, di unire i vecchi talenti Checco Bruni e James Spithill con i giovani Ruggero Tita e Marco Gradoni.

Luna Rossa Prada Pirelli è color argento, come quella magica Silver Bullet che nel 2000 a Auckland vinse la Louis Vuitton Cup, regata di selezione sfidanti, presentandosi al mondo degli appassionati conquistando il diritto a correre il Match, ovvero le regate della vera Coppa America contro Team New Zealand. Da allora con i kiwi una lunga storia di amicizia e durissima competizione senza esclusione di colpi.

Altri segreti della barca non si sono visti, quello che la farà correre è ancora ben nascosto. Le wing ovvero le ali che stanno sott'acqua erano quelle del 2021. Rispetto alle due barche già viste, Alinghi Red Bull Racing e New Zealand che ha già navigato battendo tutti sul tempo, pare estrema nel volume complessivo, decisamente inferiore: meno volume significa meno resistenza aerodinamica. Marco Tronchetti Provera dice: «Patrizio Bertelli ha scelto uno skipper eccellente che ha saputo costruire una vera squadra ed è un orgoglio farne parte. Siamo in presenza di una generazione di velisti nati con Luna Rossa. Qui si fanno pezzi di storia che è una bella storia italiana».

Martedì prossimo a Barcellona il battesimo di Alinghi Red Bull Racing.