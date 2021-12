"Mangia spaghetti, beve Moretti...". Il coro dei tifosi del Tottenham per Antonio Conte

"Antonio Conte: mangia spaghetti, beve Moretti e odia il fot.... Chelsea" . I tifosi hanno voluto omaggiare così l'allenatore italiano con un coro cantato a squarciagola fuori dallo stadio, dopo la vittoria per 3-0 contro il Crystal Palace di Patrick Vieira.

Nel nord di Londra è già Conte-mania. Il tecnico leccese è già diventato un idolo per i tifosi del Tottenham. Poco importa se l'elogio della sua italianità presente nel motivetto, ricade nello stereotipo più banale con l'immancabile riferimento agli spaghetti. Di fatto, l'ex allenatore di Inter e Juventus, ha riportato quell'entusiasmo, che sembrava smarrito nella breve esperienza del portoghese Espirito Santo. E per i supporters degli Spurs, Conte è già uno di loro. Lo si capisce con il chiaro riferimento al suo passato nelle fila del Chelsea, diviso da un'accesa rivalità proprio col Tottenham.

Nuovo coro dei tifosi del Tottenham per Conte:



Antonio Conte,

he eats Spaghetti,

he drinks Moretti,

he hates fuc***g Chelsea



pic.twitter.com/ZzUlYod1eK