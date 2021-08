Max e la marea arancione contro Lewis

La Formula 1 riparte sotto la pioggia (prevista) del Belgio con la faccia abbronzata dalle vacanze e parecchie domande a cui dare una risposta nelle gare che mancano alla fine del campionato 2021. La prima domanda è proprio questa: quante gare mancano alla fine? Nessuno lo sa. Dopo la cancellazione del Gran premio del Giappone, successiva a quelle già registrate per le gare in Cina, Canada, Singapore e Australia, il calendario è ancora tutto in divenire. Si naviga a vista. Intanto di certo c'è la tripletta che ci aspetta: tre gare di fila in Belgio, Olanda e Italia dove l'autodromo di Monza si aprirà a metà per i possessori di green pass. Si va verso due gare in cui la marea arancione avrà il sopravvento. Tutti con Max in Belgio e Olanda, prima che la marea viri sul rosso Ferrari. Tocca Max dare un segnale. Ha 8 punti da recuperare su Hamilton, ritornato in testa per restarci dopo il doppio flop (due punti in due gare) per l'incolpevole Verstappen a Silverstone e Budapest. Riuscirà Hamilton a vincere l'ottavo titolo? È la seconda domanda vera posta dalla classifica. La terza è: riuscirà la Ferrari a chiudere davanti alla McLaren conquistando il terzo posto tra i Costruttori? Per adesso sono in perfetta parità con la Scuderia che ha già raddoppiato il bottino di un anno fa. La quarta domanda, forse la più inattesa, che ci fa la classifica dopo 11 gare è: chi chiuderà davanti tra Leclerc e Sainz? All'inizio della stagione nessuno se la sarebbe posta. Oggi invece con Sainz davanti (sia pure di 3 soli punti) qualcuno comincia a chiedersela. In fin dei conti quello in casa Ferrari è l'unico ribaltone tra prima e seconda guida ad andare in onda (Alonso dietro a Ocon sarebbe un altro caso). Il doppio zero di Charles (tra Monaco e Budapest) è pesantissimo. Proverà a ribaltare tutto sulla pista dove ha vinto la sua prima gara due anni fa. Ricordi dolci, ma prospettive meno saporite: «Non è proprio una pista per la Ferrari di oggi», dice. Ma intanto strizza l'occhio. «Qualche sorpresa in fin dei conti ci è riuscita».