Mbappé, Haaland e Messi: notte di stelle e Palloni d'oro

Messi alle 7 di sera (contro l'Austria), Mbappé alle 11 (contro l'Iraq) e per chi ne ha voglia e ce la fa, alle 2 di notte c'è anche Haaland (contro il Senegal). Notte di stelle, aspettando che il Mondiale finalmente cominci con le sfide a eliminazione diretta, dopo questa lunga e anche un po' noiosa melassa che serve solo alla Fifa, sappiamo perché. Visto però che ci siamo, proviamo a godercela.

La partita più interessante è sicuramente quella di cui qui in Europa la maggioranza vedrà solo gli highlights: Norvegia-Senegal vale il secondo posto nel girone, se diamo per scontato che la Francia lo vinca. Gli africani, che per un'ora hanno fatto paura ai Bleus, rischiano di essere travolti dai problemi interni, come quasi sempre accade durante i lunghi tornei e dal ritiro escono voci di stipendi non pagati (al ct), liti sui premi e cibo scadente, con i giocatori che pranzano chiamando i riders con le app. La storia non insegna, però il Senegal può essere forte. Haaland ha segnato una doppietta al debutto, è al primo grande Campionato della carriera e con i gol promette di allungare l'esperienza di una squadra che è già forte di suo, anche oltre al suo giocatore più noto e temuto.

Due gol li ha segnati anche Mbappé, che è al terzo Mondiale: il primo l'ha vinto a 19 anni, il secondo l'ha perso ai rigori, ma segnando 3 gol nella finale che è servita a Messi per vincere l'ottavo Pallone d'Oro della carriera. L'ultimo, abbiamo detto tutti. Ma Messi evidentemente ha ancora voglia di stupire e all'esordio contro l'Algeria ha segnato 3 gol, raggiungendo Klose in testa alla classifica dei marcatori mondiali all time (16 gol, Mbappé è a 14). La strada per il nono è ancora lunga, ma l'Argentina che lui ha aiutato tante volte, stavolta può dargli una mano. Contro l'Austria, che all'esordio ha passeggiato contro la Giordania, il ct Scaloni potrebbe preferire Julian Alvarez all'interista Lautaro. La curiosa costruzione del tabellone, nei sedicesimi potrebbe già opporre l'Argentina alla Spagna. Perché alla Fifa ci sono dei geni che studiano per favorire le squadre di casa, altro che AI. Perciò occhio agli Usa, che oltretutto non sono male di loro.

Dominato dalla Norvegia, l'Iraq non può spaventare la Francia. Deschamps dovrebbe lanciare il romanista Koné al fianco di Rabiot, cambiando Doué con Barcola, ma confermando la formula dei 4 attaccanti che spaventa il Mondiale.