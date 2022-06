Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali: bronzo per la staffetta 4x100 stile libero

Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di Budapest 2022 di nuoto nella prima giornata di gara. Alla Duna Arena, gli azzurri Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo conquistano la medaglia di bronzo chiudendo la staffetta 4x100 stile libero in 3'10"95.

Dopo l’argento olimpico di Tokyo, altro acuto del quartetto tricolore che finisce alle spalle solo di Stati Uniti e Australia. Show di Lorenzo Zazzeri con una terza frazione da 47"35 per il secondo posto che insieme all'apertura di Alessandro Miressi da 48"38 (quinta posizione), seguito da Thomas Ceccon in 47"57 (che risale al quarto posto) e alla chiusura di Manuel Frigo da 47"65 vale il bronzo in 3'10"95. Davanti a tutti si confermano i campioni olimpici e primatisti mondiali degli Stati Uniti in 3'09"34 con la prima frazione più veloce di tutti di Calaeb Dressel in 47"67. Argento all'Australia con la chiusura più veloce tra i finalisti di Kyle Chalmers in 46"60.

"Sono passato forte perché avevo visto che eravamo indietro e dovevo rischiare per lasciare una buona posizione a Manuel (Frigo, ndr) perché ero convinto sarebbe riuscito a chiudere bene" ha detto ai microfoni di Rai Sport Zazzeri, autore di una strepitosa terza frazione che ha riportato l'Italia in lotta per le medaglie. L'Italia sorride due volte con Thomas Ceccon, in stato di grazia e autore del record italiano nei 50 farfalla proprio poco prima di scendere in acqua per la staffetta: un doppio record, in realtà, perché il 21enne veneto prima firma il record in batteria in mattinata, poi ritocca il suo stesso tempo in semifinale con uno strepitoso 22’’79 conquistando così la finale.

"Sto molto bene in acqua: 22"79 comunque sbagliando l'arrivo. Sono contentissimo - rivela l'azzurro -. Domani ce la giochiamo, secondo me con questo tempo si può andare a podio". Quinto posto invece per Marco De Tullio nella finale dei 400 stile libero, con un pizzico di rammarico dopo che il 21enne pugliese era stato per lungo tempo in terza posizione durante la gara vinta dall’australiano Winnington. Domani seconda giornata di gare con le finali dei 100 rana maschili (grande attesa per Martinenghi, oggi col miglior tempo), 100 delfino femminili, 50 delfino maschili e 200 misti femminili.

