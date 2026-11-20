Alcaraz avanti piano, gli italiani indietro tutta. Torino ha rischiato di perdere Carlitos, e dopo che Cobolli ha giocato «la partita più triste della mia carriera» capirete che paura. Per fortuna lo spagnolo, fatti gli esami alla coscia, ha deciso di scendere in campo oggi contro Flavio (alle 14.30), in attesa di vedere se potrà continuare l’assalto delle Atp Finals che non ha mai vinto. Questo aumenta i rimpianti per il match perso dall’azzurro contro Tiafoe: è vero che è arrivato anche lui non al meglio, ma il crollo dopo aver sprecato due set point nel tie break del primo set è stato più mentale che fisico.

Intanto per il nostro tennis non è un periodo top: con Sinner alla ricerca di una cura definitiva per il ginocchio (a proposito: la situazione è sempre meno semplice), il gruppo comincia a far fatica a rimpiazzarlo. Bene ha fatto ultimamente Musetti, e poco si può dire a Flavio arrivato a giocarsela tra i primi 8 del mondo, però l’aria che tira è quella di un periodo di stallo. E la nuova generazione fa ancora fatica ad emergere: dei 7 italiani nella Top 100 i più giovani sono Cobolli e Darderi (24 anni). Degli Under 20 invece il primo è Cinà (19 anni, ranking live 139), e per ora sia lui che il 18enne Vasamì (ma da wild card) si devono accontentare - si fa per dire - delle finali Next Gen a Reggio Calabria.

È crisi? Non esageriamo (lo si sente dire, in giro). Anzi, mettiamo le mani avanti: settimana prossima c’è la Davis, e non è che siamo obbligati a vincerla tutti gli anni. La squadra ha qualche problema, ci sarà da rimettere insieme i cocci del rapporto tra Berrettini (convocato al posto di Bolelli, ma non ancora certo per via di un dolore a un braccio) e Musetti, il doppio sarà ibrido, visto che di specialisti resta solo Vavassori. Ma se parliamo di momento poco felice basta e avanza: la fortuna è che non ci eravamo più abituati.