Nel weekend il Motomondiale arriva sulle montagne russe di Portimao per il penultimo appuntamento della stagione che potrebbe consegnare il titolo a Marquez, al secondo match point iridato. Forte dei 60 punti di vantaggio su Martin e 74 su Bezzecchi, vincitore in Qatar, il ducatista è apparso molto sereno alla vigilia. «Ho un numero in mente: 14. Se conquisto 14 punti tra il Portogallo e Valencia il titolo è nelle mie mani senza dover dipendere dal risultato degli altri». Per riuscirci già nella Sprint Race di domani, in programma alle 16 ora italiana, Marquez dovrà guadagnare almeno 2 punti su Martin e non perderne 12 da Bezzecchi. Vincendo la Sprint, Marc sarebbe campione indipendentemente dai risultati degli avversari, altrimenti tutto rinviato al Gp domenicale.

La posta in gioco è alta: Marc potrebbe conquistare il decimo sigillo, uno in più di Valentino Rossi, e raggiungere Agostini a otto Mondiali nella classe regina. A 33 anni Marquez si conferma così l’uomo da battere. Se la vittoria dello scorso anno infatti rappresentava la riconferma della sua competitività dopo un lungo calvario a seguito degli infortuni, quella del 2026 lo fa entrare di diritto nell’olimpo dei più grandi della moto, anche se il record assoluto di Agostini di 15 titoli resterebbe ancora lontano.