Marquez come Ago e riapre il mondiale

Re del Sachsenring. Quando Marc Marquez è in forma, non ce n'è per nessuno. Il ducatista si è confermato imbattibile sulla pista tedesca, portando a dieci le vittorie in MotoGP su questo tracciato, un risultato che gli permette di uguagliare il primato del grande Giacomo Agostini, che conquistò dieci successi nella stessa pista (Imatra, classe 500). Il 9 volte campione del mondo ha firmato una splendida doppietta, conquistando Sprint e gp, un bottino che lo rilancia con forza nella corsa al decimo titolo iridato.

Scattato dalla pole, ha dominato la gara dal primo all'ultimo giro senza lasciare spazio agli avversari. Ci si aspettava una gara tra Ducati, invece sono caduti sia Alex Marquez che Fabio Di Giannantonio, i favoriti. Risultato? a sorpresa, ma non troppo, dietro allo spagnolo i due piloti Aprilia dell'americana Trackhouse con Ai Ogura, 2°, e Raul Fernandez 3°. Con Marco Bezzecchi fuori dai giochi operato sabato mattina in Italia dal dottor Porcellini per la riduzione della frattura alla clavicola e Jorge Martín soltanto 5° al traguardo, si accorciano ulteriormente le distanze nella classifica mondiale. Martín conserva la leadership, ma il giapponese sale in P2 a 14 punti dalla vetta. Terzo, a 18 lunghezze, c'è Marquez, mentre Bezzecchi scivola in quarta posizione a -22 con Diggia a -24. Con la MotoGP pronta per la meritata pausa estiva, la lotta per il titolo resta aperta ma il trionfo del Sachsenring candida lo spagnolo al ruolo di principale favorito.

"Non è male - sorride Marc -, non so nemmeno come ci siamo riusciti. Solo cinque gare fa eravamo a -103 punti.

Sapevo che, per avere ancora una chance, avrei dovuto fare la differenza su questo circuito, e ci siamo riusciti". Missione compiuta. Il Circus della Motogp tornerà in pista in Inghilterra a Silverstone il fine settimana del 7-9 Agosto.