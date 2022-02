Napoli-Inter finisce 1-1: il Milan punta la vetta della classifica

Finisce 1-1 il big match scudetto della 25esima giornata di campionato tra il Napoli di Luciano Spalletti e l'Inter di Simone Inzaghi che si spartiscono così la posta in palio lasciando tutto invariato in vetta alla classifica. Al gol, su calcio di rigore, realizzato da Lorenzo Insigne al 5' di gioco per un fallo evitabile di de Vrij su Osimhen (non visto dall'arbitro Doveri e segnalato dal Var) ha risposto Edin Dzeko al secondo minuto del secondo tempo.

Per quanto si è visto in campo, il pareggio è sostanzialmente giusto con i partenopei molto più abili nel primo tempo, con i nerazzurri più sul pezzo nella ripresa. Con questo pareggio l'Inter sale a quota 54 punti, il Napoli a quota 53 anche se la Beneamata ha ancora una partita da recuperare, quella non disputata lo scorso 6 gennaio contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

L'Inter, però, potrebbe anche subire il sorpasso del Milan di Stefano Pioli dato che se domani vincerà contro la Sampdoria del grande ex Marco Giampaolo supererà di un punto i cugini nerazzurri. Per la squadra di Inzaghi, per come era maturato, il pareggio del Maradona è d'oro visto che da ora in poi, Juventus e Roma a parte, l'Inter non dovrà affrontare più nessuno scontro diretto avendo già affrontato Lazio, Atalanta, Napoli e Milan.

Ora la testa alla Champions League con la sfida al Liverpool di Jurgen Klopp e senza lo squalificato Barella. In campionato, invece, nella prossima sfida contro il Sassuolo mancheranno per squalifica Brozovic e Bastoni anche se potrebbe tornare a disposizione Correa, forse già con i Reds in Champions. Di contro, il Napoli può recriminare per il buon primo tempo ma per una ripresa non all'altezza della prima frazione e tra le due squadre forse a trarne maggior vantaggio da questo pareggio è stata di certo l'Inter che avrebbe patito e non poco a livello mentale due sconfitte consecutive nel giro di una settimana contro due dirette concorrenti per lo scudetto.

Il tabellino

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabia Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Dimarco (90' D'Ambrosio), Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (83' Vidal), Perisic, Lautaro Martinez (83' Sanchez), Dzeko

Reti: 5' Insigne (N), 47' Dzeko (I)