L'affondo di Nedved: "In 10 anni non hanno vinto nulla..."

La Juventus di Massimiliano Allegri non è partita bene in campionato ma ora pian piano sta ritrovando una certa continuità. I bianconeri hanno voglia di riscatto dopo essere stati detronizzati dall'Inter di Antonio Conte. Allenatori, giocatori e dirigenti sono transitati in questi anni a Torino ma ce n'è uno che è ormai da anni saldo al suo timone: Pavel Nedved. L'ex calciatore ceco, al Salone del Libro di Torino, ha gonfiato il petto e difeso la squadra aspramente critica tra la gestione di Maurizio Sarri e quella di Andrea Pirlo: "Spero che tutti si siano accorti che abbiamo comunque vinto uno scudetto e due coppe. E altri in dieci anni non hanno vinto niente: va bene la critica ma che sia giusta".

Nedved è certo che la Juventus saprà risalire la china: "Il tempo di assestamento è normale, abbiamo cambiato allenatore anche se è sempre Allegri. Ma ora non dobbiamo fermarci, gli altri corrono. Siamo abituati alle pressioni, chi vuole giocare e lavorare alla Juve deve esserne consapevole. In questi anni abbiamo vinto tantissimo con una squadra molto esperta, ora stiamo cambiando e costruendo qualcosa di importante. Abbiamo investito su giocatori forti, ci sono difficoltà ma il futuro è tutto dalla nostra parte".