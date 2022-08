"Non sarò agli Us Open", l'amaro annuncio di Djokovic

Novak Djokovic non prenderà parte agli Us Open. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista serbo con una storia su Instagram e un cinguettio su Twitter: "Purtroppo non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna a tutti gli altri giocatori. Io mi manterrò in buona forma, con uno spirito positivo, e aspetterò un'opportunità per competere di nuovo. Ci vediamo presto mondo del tennis" .

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world! — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Il 35enne serbo non potrà dunque prendere parte all'ultimo Grande Slam della stagione in quanto non vaccinato e impossibilitato ad entrare negli Stati Uniti. Il motivo del forfait, infatti, è strettametne legato alle norme anticovid vigenti negli Usa, con le autorità hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli stranieri.

Gli Us Open, dunque, perderanno un grande interprete capace di vincere tre volte sul cemento di Flushing Meadows, nel 2011, 2015 e 2018. Djokovic, fresco vincitore di Wimbledon, paga a caro prezzo la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19 con gli Stati Uniti che non gli hanno concesso alcuna deroga speciale per poter prendere parte al torneo che chiude il 2022 degli Slam.

Social divisi

La notizia era già nell'aria da diversi giorni ma oggi è stato lo stesso Djokovic a darne l'ufficialità. Gli utenti sui social si sono divisi con alcuni che hanno criticato l'ex numero uno al mondo mentre tanti altri ne hanno preso le parti: "Oggi è arrivata l’ufficialità. Senza vaccino negli Usa non si entra. Da una parte, è naturalmente la scelta giusta. Scontata. Da un’altra parte, in questo momento dove il covid non è così controllato, a mio parere potevano fare giocare il serbo", il commento di un utente.