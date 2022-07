"Non so se scenderò in campo contro Kyrgios", Nadal mette paura ai suoi tifosi

Rafael Nadal ha combattuto come un leone contro Taylor Fritz nei quarti di finale a Wimbledon e alla fine ha vinto in rimonta, stoicamente, al quinto set. La partita dello spagnolo, però, è stata condizionata da un infortunio agli addominali: nonostante questo non solo non si è ritirato ma ha anche vinto il match. Questo problema fisico merso nel corso del secondo set, però, gli potrebbe costare caro dato che rischia di dover dare forfait e di saltare dunque la semifinale contro Nick Kyrgios che già pregusta di approdare in finale senza scendere in campo. Fritz ha dato tutto ma alla fine si è dovuto arrendere con i parziali di 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6, con il super tie break del quinto set vinto alla grande per 10 punti a 4.

L'ammissione di Rafa

Nadal, in conferenza stampa, ha spiegato che i suoi problemi fisici sono precedenti al match contro Taylor Fritz: "Non so riuscirò a giocare in semifinale. Farò dei test per capire: era da un paio di giorni che non stavo bene ma con Fritz è stato il momento peggiore. Il dolore è aumentato, così come le limitazioni. Ho vinto il match, vediamo cosa succede adesso" .

Ora lo spagnolo si sottoporrà ad alcuni esami per capire se potrà scendere in campo domani contro l'australiano ma ancora è tutto in bilico: "Non ho ancora deciso se contro Kyrgios sarò in campo o meno. La decisione finale deve prenderla il giocatore ma devo confrontarmi con i medici e fare dei test. C'è qualcosa di più importante che vincere Wimbledon ed è la salute. Vediamo come evolve la situazione".

Nell'altra semifinale, invece, l'atleta di casa Cameron Norrie, che ha sconfitto il belga David Goffin in cinque set, se la vedrà contro l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic che ha vinto in rimonta contro un ottimo Jannik Sinner per tre set a due.