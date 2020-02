Oggi combinata Brignone punta alla vetta della generale

Memento audere semper. Si, ci sono giorni in cui si deve osare. Osare, talvolta, è meglio che sognare e pure meglio di far di conto sulle classifiche. Federica Brignone ieri ha, innanzitutto, sciato bene e poi ha anche osato: quel suo quarto posto di grinta, nella seconda discesa in programma a Crans Montana, significa moltissimo perché, nella generale, la valdostana ha accorciato le distanze con la vetta della classifica a sole 27 lunghezze da Mikaela Shiffrin. Nella combinata di oggi (Rai ed Eurosport 10.30 e 13.30) che imbandisce un menù goloso con superg oltre allo slalom, Federica sa come fare: sulla pista del Vallese ha già vinto questa gara tre volte nel 2017, 2018 e 2019, oltre ad un secondo posto. E allora vietato non osare, si consiglia di sognare.

Oggi il divario con la campionessa americana, rimasta ancora in America, dopo la perdita di papà Jeff, potrebbe colmarsi regalando a Brignone un sorpasso, in una stagione da sogno con 4 vittorie e 5 podi in 4 discipline diverse. Rispetto al settimo posto di venerdì, ieri Fede è apparsa più determinata: «Vengo da un periodo con poche energie, mi sto ritrovando». La vittoria è andata ancora a Lara Gut, che centra una storica doppietta che la riabilita fra le grandissime. A 2/100 si arresta senza perdere il sorriso la connazionale Corinne Suter che si porta a casa, in anticipo, anche la coppetta di specialità. Terza l'austriaca Nina Ortlieb, al primo podio. Poi la nostra figlia d'arte azzurra, staccata di 35/100. «Oggi ho attaccato ed osato come volevo», ha detto Brignone. I pensieri vanno sempre all'amica e competitor e al suo dolore, ma anche alla classifica: «Credo aggiunge Fede - che per la generale sia favorita Petra Vlhova: scia alla grande ed è stata in grado di battermi in discesa dove gareggia da poco tempo». Vlhova, al momento, è terza nel ranking a 59 punti dalla valdostana. «La generale si vince partecipando a tutte le gare, senza troppo gestire». Ma anche passo passo.