Pelé tiene in ansia il mondo del calcio: nuovo ricovero per O'Rey

Pelé tiene ancora in apprensione il mondo del calcio e i suoi tanti fan. L'ex fuoriclasse del Santos infatti è stato ricoverato di nuovo presso l'ospedale israelitico Albert Einstein di San Paolo, per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure dopo essere stato operato, nei mesi scorsi e nella stessa struttura, per un tumore al colon rilevato nello scorso settembre, questa nota della struttura ospedaliera che ha fatto poi anche informato come "il paziente sia in condizioni stabili, e che sarà dimesso tra qualche giorno". Pelé intenderebbe poi trascorrere le festività di Natale e fine anno a Guarujà, località del litorale paulista. L'81enne ex fuoriclasse del calcio mondiale non se la sta passando bene ormai da settimane con l'operazione al colon, per rimuovere un tumore, che l'ha davvero provato.

Il messaggio di O'Rey

Nei mesi scorsi Pelé aveva voluto tranquillizzare i suoi tifosi circa le sue condizioni di salute: "Amici miei, questo è un messaggio per ognuno di voi. Non pensate nemmeno per un minuto che io non abbia letto le migliaia di messaggi affettuosi che ho ricevuto. Grazie di cuore ad ognuno di voi, che avete dedicato un minuto della vostra giornata per trasmettermi energia positiva. Amore, amore e amore! Ho già lasciato la terapia intensiva e sono nella mia stanza. Continuo ogni giorno più felice, pronto a giocare 90 minuti, più i tempi supplementari. Saremo presto insieme!" , questo il pensiero di O'Rey meno di tre mesi fa.

Ora per l'81enne brasiliano si profila una lunga trafila per sconfiggere definitivamente il tumore ma da grande combattente qual è nella vita e qual era sul terreno di gioco tutti si augurano che Pelé possa vincere anche questa difficile ma importantissima battaglia.