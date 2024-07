Pioli accetta la corte araba: all'Al-Ittihad per 50 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Ad appena quaranta giorni dalla fine dell'avventura sulla panchina del Milan Stefano Pioli si prepara a tornare in pista. Il tecnico parmigiano, dopo aver declinato le avance del Nottingham Forest qualche settimana fa, ha deciso di accettare il corteggiamento degli arabi dell'Al Ittihad, dove potrà allenare campioni del calibro di Benzema e Kantè. Una sfida stimolante per un allenatore che un paio di mesi fa non aveva affatto nascosto il desiderio di provare a vivere un'avventura professionale all'estero. Detto, fatto. In più guadagnerà 50 milioni di euro in 3 anni. Tanta roba, verrebbe da dire. Prima di Pioli il club giallonero di Gedda aveva cercato anche Max Allegri, che però aveva declinato raccontando ai suoi collaboratori di non voler diventare un giorno il più ricco del cimitero. Tradotto: l'ex Juve rimarrà alla finestra in attesa della chiamata di una big italiana o europea.

A proposito di allenatori: il tecnico del Lecce Luca Gotti è stato protagonista involontario e indiretto di una gaffe, che ha fatto il giro d'Europa. L'ex giocatore del Liverpool diventato oggi procuratore Josè Enrique aveva contattato il tecnico dei salentini su Instagram per proporgli dei calciatori. Fin qui niente di strano. Peccato che però abbia inviato il messaggio a una fanpage e non al profilo personale di Gotti. Tornando alle trattative riguardanti i calciatori: avanza l'Arsenal nella corsa a Riccardo Calafiori. I Gunners hanno messo sul piatto 45 milioni per strappare il centrale al Bologna, che ne vuole 50. Per il difensore mancino pronto un quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Scatenato il Napoli: il blitz milanese del ds Giovanni Manna può portare in dote un doppio colpo. In arrivo il centrale Buongiorno (Torino) e il terzino svincolato Spinazzola (pronto un biennale).

La Roma si avvicina al centrocampista Le Fee: offerti 15 milioni al Rennes, per il giocatore pronto un contratto fino al 2029 da 2 milioni a stagione. I giallorossi hanno messo nel mirino Chiesa, che può lasciare la Juventus per 25-30 milioni. Denari utili per la Vecchia Signora, che deve finanziare l'assalto a Koopmeieners. Due portieri volano nelle big: la Juve prende Di Gregorio dal Monza in prestito oneroso (4 milioni) con obbligo di riscatto (14 milioni più 2 di bonus); mentre Martinez si accasa all'Inter dal Genoa per 13,5 milioni più 2 di bonus. Per entrambi contratto fino al 2029. A proposito di estremi difensori: il Milan fa muro nei confronti dell'assalto del Bayern Monaco per Maignan. Pronto il rinnovo fino al 2028 da 6 milioni a stagione. I rossoneri si avvicinano a Emerson Royal (Tottenham); mentre la pista Zirkzee (Bologna) si complica: adesso in pole c'è il Manchester United.

Oggi visite mediche di Zaniolo con l'Atalanta: arriva dal Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 65% delle

presenze stagionali (stipendio 2,5 milioni). Infine stilettata di Zangrillo a Marotta su Gudmundsson: «Vorrebbe che glielo regalassimo e lo dico senza malignità. Dobbiamo consolidarci economicamente per poter dire di no».