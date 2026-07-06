Pogacar generoso: lascia la vittoria al compagno Del Toro

Non fanno saltare il banco, ma saltano di gioia, per una vittoria che volevano assolutamente dopo la battuta d'arresto nella cronosquadre di sabato scorso terminata alle spalle di Visma Lease e Bike e Netcompany.

Giornata di gloria per la Uae Team Emirates XRG di Tadej Pogacar, che anche ieri sul circuito del Montjuic ha dato dimostrazione di forza assoluta. Lascia vincere il suo compagno di squadra Isaac Del Toro e lui, Taddeo, si piazza lì, al suo fianco, arrivando in parata, ma lasciandogli il gusto della vittoria (nella foto) e regalando al team emiratino un uno-due che sa di rivincita. Una volata che vale secondi di abbuono: ora lo sloveno è ad appena 6 dalla maglia gialla, sempre sulle spalle del danese Vingegaard, che ieri nel finale deve concedere qualcosa al duo Uae. "Sono felice per me, per il mio Paese, per la squadra ha detto Del Toro -. Siamo una grande squadra e oggi l'abbiamo dimostrato. Tadej mi aveva detto di provarci che lui mi avrebbe protetto le spalle: così è stato".

Ha fatto quello che ha voluto, Tadej. Come era capitato al Grand Prix Cycliste de Montréal un anno fa e dove quest'anno ci saranno i mondiali di ciclismo, che allo sloveno interessano parecchio (va alla caccia del tris consecutivo). In quell'occasione la vittoria la regalò a McNulty, questa volta al suo più prezioso compagno di squadra, Isaac Del Toro, che sta studiando da grande, dando una mano al più grande.

Per la cronaca, le speranze azzurre di classifica con Antonio Tiberi, sono subito evaporate: ieri il laziale ha perso quasi sei minuti.

Ordine d'arrivo 2ª tappa Tarragona-Barcellona: 1) Isaac Del Toro (Mex, Uae) km 168,5 in 3h 40'01'' (media 45,951), 2) Pogacar (Slo) st, 3) Evenepoel (Bel) st, 4) Vingegaard (Dan) st, 5) Skjelmose (Dan) a 3'', 9) Seixas (Fra), 10) Pidcock (Gbr), 14) Carapaz (Ecu) a 7'', 16) Lipowitz (Ger) a 16'', 28) Piganzoli a 1'10'', 46) Tiberi a 5'44''.

Classifica: 1) Jonas Vingegaard (Dan,

Visma) in 4h 01'48'', 2) Pogacar (Slo) a 6'', 3) Evenepoel (Bel) a 15'', 4) Del Toro (Mex) a 16'', 5) Ayuso (Spa) a 19'', 6) Seixas (Fra) a 42'', 7) Gregoire (Fra) a 44'', 17) Piganzoli a 1'38'', 19) Carapaz (Ecu) a 1'43''.