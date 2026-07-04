Primi "pedaggi" per Canada e Messico

Torna in campo la Francia delle stelle, vale la pena guardarla anche se da noi la partita comincia alle 23. Avversario il Paraguay, nella riedizione di una sfida lontana nel tempo ma sempre viva nella memoria dei Bleus, 1998: ottavo di finale come oggi, risolto dal golden gol di Laurent Blanc al 114'. Stasera si gioca a Philadelfia e potrebbero esserci 39 gradi, roba da non credere e di cui si parla ancora troppo poco. Il caldo sarà un fattore, da qui al 19 luglio. Chi, come l'Argentina, gioca sull'altra costa o in stadi condizionati, ha un vantaggio non da poco. Chiedere a Sacchi e agli azzurri del '94.

Deschamps dovrebbe confermare gli stessi 11 che hanno esaltato la Francia contro la Svezia, con Digne al posto di Theo, perché più congeniale a fare binario con Barcola, di nuovo favorito su Doué. Il Paraguay ha già sorpreso la Germania (cui è stato tolto un gol validissimo, ma per noi, che ancora parliamo di Byron Moreno, è più comodo pensare ai mali altrui, nemmeno facessero davvero mezzo gaudio), Mbappé e i suoi gemelli sono pronti alla battaglia.

Prima della Francia (alle 19 italiane), il Marocco giocherà contro il Canada. Per i 3 Paesi organizzatori, il Mondiale fin qui è stata un'autostrada gratuita e in discesa, gironi semplici e sedicesimi di più. Bravissimi quelli della Fifa, nemmeno l'avessero fatto apposta (o l'hanno fatto apposta?).

Agli ottavi però è arrivato il momento di pagare il pedaggio: E il Marocco per il Canada e l'Inghilterra per il Messico sembrano due caselli salatissimi. Diverso è il Belgio per gli Stati Uniti, perché quella di Pochettino è una Nazionale forte davvero, che avrebbe fatto strada anche senza i giochetti di Infantino.