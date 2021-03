È finito il sogno di Luna Rossa. Il messaggio che incorona New Zeland

Luna Rossa ha combattuto, ci ha sperato per lunghi tratti ma alla fine ha dovuto cedere ai più forti: Team New Zealand ha vinto l'America's Cup 2021 e l'ha fatto con autorità. Per i neozelandesi tratta di un poker incredibile dato che in 26 anni hanno messo in bacheca per ben quattro volte questa competizione. La prima volta nel 1995 nelle acque di San Diego, California, la seconda volta nel 2000 ad Auckland proprio contro Luna Rossa con Russell Coutss. Nel 2004 inizia la rifondazione in casa New Zealand che torna al successo in Coppa America, per la terza volta, nel 2017 contro Oracle e infine ecco il successo ancora nelle acque amiche di Auckland e sempre contro Luna Rossa, come nel 2000, che esce sì sconfitta ma a testa alta.

Il 7-3 finale testimonia come Team New Zealand sia ancora la barca da battere anche se Luna Rossa per lunghi tratti, soprattutto nelle prime sei regate, ha dato parecchio filo da torcere a Peter Burling e compagni. Dopo una situazione di parità e di equilibrio ecco lo stacco decisivo da parte dei Kiwi che hanno poi piazzato un 4-0 incredibile lasciando di sale Luna Rossa che ha dimostrato di potersela giocare quasi alla pari, di avere dei timonieri validi ma di essere anche più "lenta" rispetto agli avversari. I Kiwi si portano a casa questa competizione vecchia 170 anni e nelle ultime sette edizioni è sempre arrivata in fondo vincendo con questa quattro volte l'America's Cup con anche tre sconfitte a bilancio.

L'ultima regata

Luna Rossa parte bene ma prende il lato controvento e alla prima bolina New Zealand è già in testa. Inizia la lunga battaglia di virate ma alla seconda bolina i Kiwi iniziano a marciare forte e mettono a distanza la barca italiana. Burling riesce a giocare molto bene sui salti di vento e mette di fatto subito fuori dai giochi Checco Bruni e compagni arrivando al traguado con un vantaggio che gli serve per portarsi a casa gioco, partita e incontro.

Sono state regate incredibili, con momenti di spettacolo e sportività. Congratulazioni a ETNZ che ha dimostrato di essere la barca più veloce in questa competizione.#AmericasCup #LunaRossaPradaPirelli@Prada @Prada pic.twitter.com/jDxH7z79Yd — Luna Rossa Prada Pirelli Team (@lunarossa) March 17, 2021

Luna Rossa si lecca le ferite ma deve essere fiera del percorso fatto con la bellissima vittoria nella Prada Cup, con tre successi in questa incredibile finale contro dei fuoriclasse assoluti e per aver tenuto incollati agli schermi milioni di italiani speranzosi nell'impresa che non è arrivata. Checco Bruni ha chiuso facendo i complimenti agli avversari da vero sportivo. Ecco le sue parole alla Rai: "Complimenti a New Zealand, ha fatto un grande lavoro, ma tanti complimenti alla nostra squadra per tutto quello che ha fatto. La storia non finisce qui Patrizio Bertelli ha detto che vuole tornare. Abbiamo più esperienza torneremo. Grazie Italia”,

