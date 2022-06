Roland Garros, Coco Gauff infrange il sogno di Martina Trevisan

Il sogno di Martina Trevisan al Roland Garros si infrange sullo scoglio chiamato Cori "Coco" Gauff. La 28enne toscana è stata infatti sconfitta per due set a zero dalla giovane 18enne americana che si è imposta in meno di un'ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-3, 6-1. Il cammino fantastico della tennista italiana si è dunque fermato ad un passo dall'atto finale dove si è arresa ad una più solida Coco Gauff che non ha tremato e ha così raggiunto la sua prima finale in uno Slam a soli 18 anni.

L'americana in finale se la vedrà contro la polacca Iga Swiatek che vinse a soli 19 anni il Roland Garros nel 2020. Per l'Italia si infrange anche il sogno di rivedere un'altra azzurra in finale al Roland Garros visto che 12 anni fa, nel 2010, Francesca Schiavone non solo arrivò all'atto finale ma vinse il torneo superando con un equilibrato 6-4, 7-6 la tennista australiana Samantha Stosur. Resta però ottimo il cammino della Trevisan che è andata oltre le aspettative con un tennis vario, divertente e aggressivo che però non è servito a scardinare il muro eretto dalla Gauff che a soli 18 anni e 3 mesi scarsi (la più giovane di sempre con Maria Sharapova) rischia di vincere il suo primo torneo del Grande Slam confermando così di essere l'erede più vicina alle due sorelle Williams. Martina Trevisan da lunedì salirà al numero 26 del ranking WTA, il migliore di sempre nella sua carriera.

Superiorità Gauff

La semifinale andata in scena al Roland Garros è partita con una grande incertezza, con nessuna delle due tenniste capaci di tenere il proprio turno di battuta, fino al sesto game. Trevisan paga qualche errore di troppo e cede il campo alla Gauff che chiude un primo equilibrato set per 6-3 in suo favore. La tennista azzurra non è al top fisicamente e chiama un medical time mentre nel secondo set il gioco decisivo in favore della Gauff è il quarto dove Trevisan non riesce a tenere la battuta in un game durato circa 12-13' e cede il servizio alla statunitense che allunga fino al 6-1 finale.