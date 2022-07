Se i maestri inglesi danno il pallone alle maestre

Sua maestà Elisabetta e le leonesse. L'Inghilterra è donna, il calcio inglese porta la nazionale femminile in finale europea domenica alle 5, nel tempio di Wembley, contro la vincente di Germania-Francia. Londra ha vissuto una notte di carnevale, Trafalgar affollato di ragazze e ragazzi, gente comune e quattordici milioni di inglesi davanti ai televisori per il trionfo, 4 a 0, contro le svedesi. Alessia Russo è entrata al minuto 57 e ha segnato un gol beffardo di tacco, tenendo le spalle alla porta difesa da Rut Hedvig Lindahl la quale, a causa della vitiligine, è costretta a spalmarsi di una crema protezione mille prima e durante le partite. La Russo è figlia di Mario, poliziotto e di Caro, ha due fratelli Luca e Giorgio, la dinstia tricolore è consolidata, lei parla un inglese molto basso popolare e fu il nonno a portare dalla Sicilia la passione del calcio a Manchester, tifoso dello United dopo la tragedia di Monaco. C'è sempre un po' d'Italia dalle parti del calcio dei maestri che ha dovuto sopportare il titolo europeo nella finale di Wembley. Asterischi di cronaca per una storia che sta ubriacando gli inglesi, orfani dei vero leoni della nazionale bianca di Gareth Southgate ma eccitati per le imprese delle ragazze allenate dall'olandese Sarina Wiegman. L'Inghilterra del football è donna, è donna la presidente della Football Association, Debbie Hewitt e Alison Brittain verrà nominata come nuovo presidente della Premier League, oggi gestita ad interim da Peter McCormick. La scelta fa parte di un nuovo progetto di riforma finanziaria dei club, su proposta di un'altra donna, Tracey Crouch membro del parlamento ed ex allenatrice di calcio e tifosa scatenata del Tottenham di Antonio Conte. Pudding e spaghetti.